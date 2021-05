DeFi Technologies erweitert sein internationales Board und Führungsteam



TORONTO, Ontario, 14. Mai 2021 — DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO:DEFI, GR:RMJR, US:DEFTF) gibt bekannt, dass das Unternehmen Krisztian Tóth als neues Mitglied ins Board of Directors berufen hat und mit Russell Starr als Head of Capital Markets sein Führungsteam erweitert hat.

Herr Tóth ist ein erfahrener Anwalt mit Spezialgebiet Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Partner der Rechtskanzlei Fasken Martineau DuMoulin LLP, die mit ihrer Spezialisierung auf Unternehmensrecht und Geschäftsstreitigkeiten international eine Führungsrolle einnimmt und acht Niederlassungen mit mehr als 700 Anwälten in ganz Kanada sowie im Vereinigten Königreich und Südafrika betreibt. Herr Tóth begann seine Karriere bei Fasken im Jahr 2003 und erhielt schließlich im Jahr 2009 eine Beförderung als Partner der Firma. Sein aktuelles Spezialgebiet sind Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierung, mit Schwerpunkt auf internationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen, Proxy Contests und anderen strittigen Angelegenheiten, öffentlichen und privaten Finanzierungen, Wertpapiervorschriften sowie Corporate Governance. Er wurde von IFLR1000 für seine Kapitalmarkttägigkeit ausgezeichnet. Herr Tóth ist außerdem als Director bei einer Reihe von börsennotierten Unternehmen tätig, unter anderem bei Voyager Digital, einer börsennotierten Maklerfirma für Krypto-Vermögenswerte, die Kleinanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet.

Herr Starr genießt als CEO, Unternehmer und Financier mit umfassenden Kapitalmarkt- und Branchenkenntnissen einen ausgezeichneten Ruf. Als vertrauenswürdiger Führungsexperte und Berater konzentriert er sich darauf, bedeutsame, ertragreiche und lukrative Geschäftsentwicklungsbeziehungen zu knüpfen. Darüber hinaus ist Herr Starr Gründungsmitglied und Teilinhaber der großen kanadischen Investment-Handelsfirma Echelon Wealth Partners. Nach seinem Abgang bei Bay Street bekleidete Herr Starr Führungs- und Vorstandsposten bei zahlreichen TSX- und TSXV-gelisteten Gesellschaften.

Wouter Witvoek, CEO von DeFi Technologies, erklärt: Es ist uns eine große Freude, Krisztian und Russell im hochqualifizierten Team von DeFi Technologies begrüßen zu können. Krisztian und Russell werden DeFi im Zuge des weiteren Firmenwachstum beim Ausbau unserer schon jetzt beeindruckenden Geschäftsfelder maßgeblich unterstützen. Wir freuen uns darauf, Krisztian und Russell unseren Beratern wie Anthony Pompliano, Teeka Tiwari, Olivier Roussy-Newton (Gründungsmitglied) und unserem schon jetzt namhaften Führungsteam (Diana Biggs, Johan Watterstrom) zur Seite stellen zu können.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

https://defi.tech/

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ernennung von Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens; die dezentrale Finanzbranche und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

