?Defining the New Normal? ? Virtuelle Top-Konferenz zur Unternehmenssteuerung der Zukunft

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsplattform, die Business Intelligence, Performance Management und Advanced Analytics integriert, veranstaltet eine virtuelle Top-Konferenz zum Thema Unternehmenssteuerung. Auf dem?Board Day am 28. Mai 2020?präsentieren hochkarätige Keynote-Speaker und Experten, wie moderne, datenbasierte Entscheidungsfindung in Zeiten der Digitalisierung funktioniert und wie Unternehmen auch in schwierigen Zeiten schnell und zuverlässig auf besondere Herausforderungen des Marktes reagieren können. Über 400 Teilnehmer haben sich bereits registriert.

Spannende Keynotes, interessante Case Studies und detaillierte Einblicke in Planung & Analyse

Wie gehen Unternehmen mit der Krise um? Wie wappnen sie sich für die zunehmenden Herausforderungen? Und was können sie tun, um ihre Entscheidungsfindung zu optimieren? Mit?Laura Winterling, einer ehemaligen Astronauten-Instruktorin & Raumfahrt-Expertin, und?Michaela Peisger, CFO der KPMG AG?Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, konnte Board zwei herausragende Keynote-Sprecherinnen für die Konferenz gewinnen. Während Laura Winterling die Teilnehmer in ihrem Vortrag ?Zwischen Optionen und Entscheidungen ? Was es wirklich braucht, um die richtigen und effizienten Entscheidungen zu treffen? inspiriert und zeigt, wie man in brenzligen Situationen gute Entscheidungen trifft, präsentiert Michaela Peisger ganz konkret, wie die digitale Finanzorganisation im Jahr 2020 aussieht und was dieser strategische Schritt für die Digitale Transformation der Unternehmenssteuerung bedeutet.

Spannende Einsichten über die Umsetzung in die Praxis verspricht der Beitrag von?Frank Platzer, Vice President, Head of Strategy Development & Controlling bei der Euronics?Deutschland eG. Er berichtet, wie Integrierte Business-Planung die Reaktionsfähigkeit in seinem Unternehmen erhöht und Euronics somit zielgerichteter auf Markt- und Umwelteinflüsse reagieren kann.

Mit?Dr. Carsten Bange, Geschäftsführer der BARC GmbH, Jens Ropers, Partner der CA Akademie AG und Prof. Dr. Andreas Seufert, Mitbegründer und Leiter des Instituts für Business Intelligence an der Steinbeis Hochschule Berlin, sind anerkannte Branchenexperten mit an Bord, die den Markt kennen und realistische Lösungswege aufzeigen. Dr. Carsten Bange präsentiert?exklusiv die Ergebnisse der neuesten BARC-Studie, die auf einer weltweiten CFO-Befragung basiert und über Status, Wahrnehmung und Pläne sowie Nutzen und Herausforderungen der integrierten Planung und Prognose berichtet.

?Der Board Day bringt Entscheider, Anwender und Experten für einen Austausch über Technologie, Trends und aktuelle Herausforderungen zusammen. Es gilt jetzt mehr denn je, die Digitalisierung von Unternehmensprozessen voranzutreiben. Ich beobachte, dass viele Unternehmen ihre Herangehensweise bei Planung und Reporting überdenken, da die Anforderungen sich abrupt geändert haben. Doch es zeichnet sich bereits ab, dass vieles, was sich jetzt in der Krise bewährt, auch in Zukunft der bessere Weg sein könnte. Ich freue mich bereits darauf, diese spannende Entwicklung mit unseren Referenten und Teilnehmern zu diskutieren,” erklärt Ansgar Eickeler, General Manager DACH, BeNeLux & Eastern Europe bei Board und Gastgeber der Konferenz.

Innovative Plattform und kostenlose Anmeldung für Interessierte

Für die Konferenz steht eine innovative digitale Plattform zur Verfügung, die nicht nur die Vorträge live überträgt, sondern auch Möglichkeiten zum digitalen Networking bietet.

Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider, Entscheidungsvorbereiter sowie Fachkräfte aus den Bereichen Finance/Controlling und Strategie, Fach- und Führungskräfte aus Bereichen wie Vertrieb, Einkauf, Produktion, Supply Chain, IT, HR, Marketing sowie an Mitarbeiter, die an Entscheidungen und Prozessen im Bereich der Unternehmenssteuerung mitwirken. Auch Journalisten und Redakteure, die über Digitalisierung, Unternehmens-Software, Planung und Analyse berichten, profitieren von den angebotenen Vorträgen. Eine Übersicht über die Veranstaltung mit Referenten und Agenda sowie die Möglichkeit der kostenfreien Registrierung bietet die?Board-Day-Seite.

Unterstützt wird die Konferenz von?KPMG, SDG consulting und xax.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 26 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

