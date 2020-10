deGUT 2020: Gute-Laune-Garantie zur Gründung mit Jürgen und Marco Vito La-Greca von der Mehrmarken Digital-&Werbeagentur MIU24? KG

Am 09. – 10. Oktober 2020 durften Jürgen und Marco Vito La-Greca der Mehrmarken Digital- & Werbeagentur MIU24? KG an der Gründer- & Unternehmermesse DeGUT in der ?geliebten? Hauptstadt Berlin teilnehmen.

Die DeGUT war damit die erste Fachmesse für Gründungsinteressierte, die unter den verschärften Covid Auflagen stattfinden konnte. Das brachte neben neuen Herausforderungen auch neue Impressionen und Erlebnisse mit sich.

?Wir sind als Unternehmer erwartungsfrei an die Messe ran gegangen und wurde dafür belohnt. Mit guter Laune und immer einer ?Augenlächeln? am Stand und in den Vorträgen wurden wir belohnt, wir hatten 66 Gespräche mit Gründern*Innen, Unternehmern*innen oder auch Standnachbarn*innen z.B. Landesregierung Brandenburg?, so Marco Vito La-Greca.

Der erste Tag vor der deGUT Fachmesse in der Berlin Arena

Schon am vergangen Mittwoch war klar, die neuen Infektionszahlen in Berlin würde die Situation vor Ort verschärfen. Ein Aufbau war nur unter strikten Sicherheits- und Infektionsschutz-Auflagen möglich. So ereilte uns die Nachricht, dass ab Samstag in Berlin eine Ausgangsperre anvisiert wird. Es war auch die Rede von einer möglichen Quarantäne, nach unserem Aufenthalt in Berlin. Glücklicherweise wurden die Hiobsbotschaften nicht war. Somit starteten wir frohen Mutes und voller Elan in das Messe-Wochenende.

Covid-Pandemie und Messe, passt das zusammen?

Der Aufbau war überstanden, da wurde noch einmal auf die wichtigsten Hygieneregeln hingewiesen. So hatte die DeGUT neben eingezeichneten Laufwegen, einer Besucherbeschränkung, Desinfektionsstationen auch vermehrt Wach- und Sicherheitspersonal vor Ort, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Auch eine sehr strikte Einlasskontrolle war notwendig.

Stände auf der deGUT-Messe

Aufgrund der unsicheren Entwicklung in Berlin, hatten einige Unternehmen die schwierige Entscheidung zu treffen, ob sie sich dennoch auf den Weg nach Berlin machen. Auch wir haben tagelang gegrübelt und uns dann doch für die Messe entschieden. Dank des Go-Go Mobil`s (Das Mobile-Werbebüro der Agentur MIU24? KG) brauchten wir kein Hotelzimmer buchen, was uns sehr entgegenkam. Dank, der Messe Leitung konnten wir sogar direkt von der Messe parken. Ein Katzensprung! Andere Aussteller sagten kurzfristig ab, was zu einer besonderen Situation führte.

Vorträge, Workshops und Seminare auf der deGUT-Fachmesse

Der geplanter Vortrag am Samstagnachmittag war noch nicht ganz fertig, da wurden wir gefragt, ob wir nicht spontan einen weiteren Vortrag übernehmen könnten. Gefragt, gesagt, getan und schon zauberten wir aus dem Nichts eine weitere Präsentation zum Thema Marke & Branding. Auch die Vorträge durften nur mit genug Abstand zu den Teilnehmenden stattfinden. Eine Halle, ausgelegt für unzählige Ausstellende und Besuchende, wurde so auf über 50 Ausstellende und bis zu 1000 Besuchende jeweils vormittags und nachmittags beschrenkt.

Die deGUT-Messe an sich, lohnt es sich als Besucher und Aussteller?

Ja, es ist einfach: Gründungs-Wissen gebündelt für jeden. So Jürgen und Marco Vito La-Greca

Wir können und möchten hier noch einmal dem gesamten Team vor Ort danken, die sich so viel Mühe gegeben haben, um die Messe zu dem zu machen, was sie war: Ein Ort der Begegnung und des Wissensaustausches. Der Aufwand war sichtbar enorm und es gehört sich deshalb noch einmal besonders darauf hinzuweisen. Die Welt hat sich verändert und die Unternehmen haben keine andere Wahl, als sich mit zu verändern. Dabei nicht die Freude zu verlieren fällt vielen schwer, aber es gibt Möglichkeiten und Wege.

Das persönliche Fazit zur deGUT-Fachmesse

Seit langem waren wir nicht mehr auf einer Messe, die so gut organisiert war. Das Team war voller Leidenschaft, trotz allem was Leiden schaffte. Wir persönlich hatten eine tolle Zeit mit intensiven und gehaltvollen Gesprächen, denn so viel Zeit hatten wir für Interessenten noch nie am Messestand. Trotz dauerhafter Masken Pflicht, sind wir weder erstickt, noch wurden wir zu Sklaven, vielmehr hatten wir die Chance uns voller Achtsamkeit auf jede Persönlichkeit einzustellen und mit viel Lachen und guter Laune das Messewochenende erfolgreich zu verleben.

