deGUT Messe zum Gründen&Unternehmen: Schmackhafte digitalen Ingredienzien mit Jürgen und Marco Vito La-Greca

Getreu dem Kult-Song von Hildegard Knef: „Du bist mein Salz in der Suppe und mein Zucker im Kaffee …“, kommt es bei einem digitalen Menü auf die richtigen Zutaten an. Die Werberetter® der MiU24® KG haben im mobilen „Werbebüro“ immer das richtige Salz für die digitale Suppe dabei.

Um richtig zuzubereiten, bedarf es natürlich einer Küche. Wie passend, dass auf der deGUT 2021 die Werberetter® eine Kooperation mit COOKIN`ROLL schließen konnten. Denn mit dem mobilen Küchenanhänger werden offene Räume für Begegnungen, Besprechungen und Momente erschaffen.

„Wie bei jedem schmackhaften Mahl kommt es auf die richtigen Zutaten an. Natürlich kochen alle mit Wasser, doch mit den richtig digitalen Zutaten wird jede noch so dünne Suppe zu einem Erlebnis und Erfolg“, so Marco Vito La-Greca

Am Stand C9 erwartet Interessierte verschiedene würzig-digitale Stationen. Mittels persönlicher Vermittlung von hybriden Vermarktungskonzepten kann auf der deGUT 2021 aktiv digitales Arbeiten erlebt werden.

Die Zutaten-Stationen am Stand C9

Interessierte erwarten verschieden Stationen am Stand. Denn der Digitalnomaden New-Work-Styl passt perfekt zum mobilen Küchenkonzept von COOKIN`ROLL. Mittels der bewährten MiU24-Formeln wird jedes Digitalmenü zu einem leicht bekömmlichen Erlebnis.

Konzeptformel®: MiU24® KG – Digitalagentur & Handelsgesellschaft mit Ethikkodex

Marketingformel®: Flip2News® – Newsletter-Marketing mit Nachhaltigkeit

Werbeformel®: Regionalheld® – regional finden – regional handeln – regional kaufen

Digitalformel®: vCita® – Die digitale CRM-Software für Klein- & Mittelstand

Als eine der attraktivsten „Do-it-yourself“- Agenturen setzen die Werberetter® auf aktive Wissensvermittlung zur Selbsthilfe auf der deGut 2021 am Stand C9.

Digitale Coachings sind ja gerade in Mode gekommen. Was passiert aber bei so einem Coaching? Vor allem passiert eines, es wird unendlich viel geredet. Aber gerade, wenn Werbeideen fehlen und der Verkaufsdruck steigt, drängt auch die Zeit.

Deshalb setzt das Werberetter®- Duo der MiU24® KG auf die erfolgreich erprobte Konzeptformel®, Werbeformel®, Marketingformel® und Digitalformel, um direkt vor Ort beim Kunden im vollausgestatteten Werbevan den neuen Regionalheld® zu küren.

Stell Dir vor, die Dienstleistung kommt zu Dir direkt vor Ort, um flexibel und schnell zu unterstützen.

Die Mehrmarken Digital- & Handelsgesellschaft MIU24® KG ist bundesweit die einzige Digital- und Handelsgesellschaft mit einer eigenen nachhaltigen Werbeformel®, Konzeptformel® und Marketingformel®. Ziel ist die Digitalisierung des analogen „Ich“s“ von Klein- & mittelständischen Unternehmen. Die Werbeagentur aus Hannover #denktanders, setzt seit 2009 für Kunden ein digitales Markenzeichen durch Konzepte mit Herzblut, lebendigen Medien und einer bunten Welt voller Vermarktungsideen um.