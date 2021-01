DEHNcare ArcFit – Individuelle Konfiguration, mehr Komfort, sicherer Schutz

Mit der neuen störlichtbogengeprüften Schutzkleidung DEHNcare ArcFit und dem passenden Online-Konfigurator bietet DEHN mehr Individualität und Komfort für eine anspruchsvolle Aufgabe, dem Arbeiten an elektrischen Anlagen. Mit dem neuen, sehr einfach zu bedienenden Konfigurator führen nur wenige Klicks zur gewünschten Schutzkleidung. Neben der Größen- und Farbwahl kann diese durch das eigene Logo und den Namen individuell angepasst werden. DEHNcare ArcFit ist eine neue Multinormschutzkleidung, die Anwender schützt, an verschiedenste Arbeitsbedingungen angepasst ist und so unter anderem Störlichtbogenschutz, Hitze und Flammenschutz sowie Schutz gegen elektrostatische Aufladung bietet. Sie ist eine komfortable, sportliche und individualisierbare Schutzkleidung und Teil der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen (PSAgS). Die Träger werden zusätzlich zu Botschaftern der eigenen Marke.

DEHNcare ArcFit ist sportlich, bequem, individualisierbar und vor allem sicher.

Individualisierung und Auswahl der Schutzkleidung erleichtert DEHN mit dem neuen DEHNcare ArcFit PSA Online-Konfigurator. Es kann zwischen fünf Farben bei der Indoor-Kollektion, zwei Warnfarben bei der Outdoor-Kollektion sowie zwei Reißverschlussfarben gewählt werden. Jacke und Hose sind einzeln konfigurier- und bestellbar. Die Schutzkleidung kann durch Aufbringen des eigenen Logos und Namens auf den Kunden zugeschnitten werden. DEHNcare ArcFit, bietet dem Träger Sicherheit und Komfort. Durch das eigene Logo auf der PSAgS wird er zudem zum Botschafter seiner Marke.

Mehr Komfort, denn mit der neuen textilen Schutzkleidung DEHNcare ArcFit entfällt das mehrfache Umziehen vor oder nach der Arbeit an elektrischen Anlagen. Durch das verwendete atmungsaktive, einlagige Material, das leichte Gewicht und die perfekte Passform für optimale Beweglichkeit bietet DEHNcare ArcFit höchsten Tragekomfort. Eingearbeitete Reflex-Elemente schaffen für die Indoor-Variante eine erhöhte Sichtbarkeit. Ein elastischer, schwer entflammbarer Gürtel in verschiedenen Längen steht als Zubehör zur Verfügung.

Sicherheit steht an erster Stelle und mit DEHNcare ArcFit bietet DEHN eine moderne Multinormschutzkleidung, die verschiedene Einsatz- und Schutzkriterien abdeckt. Sie hat die Störlichtbogenschutzklasse 2 (APC 2), entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt die Norm IEC 61482-2 für das Arbeiten an elektrischen Anlagen zum Schutz vor den thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens. Zudem ist sie eine Kleidung mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung gemäß EN 1149-5 sowie gegen Hitze und Flammen gemäß EN ISO 11612. Die Outdoor-Variante ist zudem wasserabweisend und hat durch ihre Farbe die Warnschutzklasse 3 nach EN ISO 20471 und damit die für Outdoorkleidung geforderte hohe Sichtbarkeit. Eine weitere Schutzfunktion von DEHNcare ArcFit Outdoor ist der Schutz (Typ 6) gegen flüssige Chemikalien nach EN 13034.

Für eine vollständige PSAgS wird neben der Schutzkleidung zudem Kopf-, Gesichts- und Handschutz benötigt. Auch dafür bietet DEHN die passenden Produkte.

DEHN ist ein führendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr als 1900 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebäudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windenergieanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitäten. Grundlagen für das stete Wachstum des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.