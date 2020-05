dehner academy? Potenziale Erkennen. Entwickeln. Entfalten

Seit mehr als 30 Jahren ist die aus den Konstanzer Seminaren hervorgegangene dehner academy Profi, wenn es darum geht Potenziale zu erkennen, zu entwickeln und zu entfalten. ?Unser Ziel ist es, Menschen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Mit unserem umfassenden psychologischen Wissen und unserer jahrelangen Expertise geben wir die nötige Orientierung, um in herausfordernden Zeiten handlungsfähig zu bleiben?, erläutert Geschäftsführerin, Coach und Trainerin Alice Dehner.

Ulrich Dehner war damals einer der ersten Anbieter von Coaching-Ausbildungen auf dem deutschen Markt und diesen Pioniergeist hat sich die dehner academy bis heute erhalten. Alice Dehner führt hierzu an: ?Als Familienunternehmen wissen wir ebenfalls um unsere Stärken und ergänzen uns. Wir bewahren Bewährtes, sind offen für Neues und kreieren in unseren Coachings, Seminaren und Trainings eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der unsere Kunden ihr volles Potenzial entfalten können.?

Die drei Säulen der dehner academy sind Consulting/Organisationsentwicklung, Training und Ausbildung, die sowohl online als auch inhouse und in offenen Seminarreihen angeboten werden. ?In unseren neu entwickelten Online-Präsenz-Trainings können Sie zum Beispiel wie gewohnt mit den Coaches oder den Trainern interagieren, Sie können mit Ihren Mit-Teilnehmern kommunizieren, mit ihnen gemeinsam in Kleingruppen üben, Sie können diskutieren und Fragen stellen ? es läuft alles wie gewohnt, nur eben online?, so Geschäftsführer, Coach und Trainer Jasper Dehner über das aktuell neueste Angebot der dehner academy.

Eine große Besonderheit der dehner academy ist das Introvision-Coaching-Format, das Alice Dehner näher beschreibt: ?Der Ansatz von Introvision-Coaching basiert im Wesentlichen auf den Erkenntnissen von Neurophysiologie und Neuropsychologie. Wir haben aus der ursprünglichen Introvision, wie sie an der Uni Hamburg entwickelt wurde, unter Einbeziehung verschiedener Elemente wie zum Beispiel der Transaktionsanalyse und Achtsamkeitstechniken ein Coachingformat entwickelt, mit dem sich in sehr kurzer Zeit dauerhafte Veränderungen erzielen lassen, die Handlungsfähigkeit zurückgeben, neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen und von innerem Dauerstress befreien.?

In Veränderungsprozessen, komplexen Entscheidungs- und Führungssituationen sowie Entwicklungsprozessen stehen die Coaches und Trainer der dehner acedmy ihren Kunden als kompetente, erfahrene Berater und Vertraute zur Seite, um immer eine passgenaue und praxisgerechte Lösung zu bieten.

Weitere Informationen und die neue Website der dehner academy finden Sie unter: www.dehner.academy

