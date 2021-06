Deloitte Zypern stattet Vorstandssaal mit modernem AV-System (und eleganten neuen CONVERS-ONE-Monitoren von ELEMENT ONE) aus

Der Vorstandssaal von Deloitte in Nikosia, Zypern ist äußerst stylish. Ein kreisrunder Raum, in einem der oberen Stockwerke im Deloitte-Gebäude, mit riesiger bogenförmiger Glasfront und Sicht auf die Stadt, abgedunkelt und blau illuminiert. Um den repräsentativen Charakter zu unterstreichen, hat das Unternehmen jetzt die audiovisuelle Medienlandschaft des10 Jahre alten Sitzungssaals modernisiert.

Um das vorhandene AV-System des Sitzungssaals aufzurüsten, wurden im Sitzungstisch versenkbare CONVERS ONE G 240 Monitore des Spezialisten für versenkbare Monitore ELEMENT ONE Multiomedia GmbH sowie wandseitig die iTop OnWall ? Universal Wall Docking Station installiert.

Mit der Docking Station von iRoom wurde das veraltete Crestron TPS-6X-Touchpanel ersetzt und ein iPad mit der Crestron-App an der Wand befestigt. Außerdem hatte man bei Deloitte festgestellt, dass die Monitortechnologie in den letzten 10 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt hat.

?Für ansprechendere Präsentationen wollte man auf größere Monitore mit digitaler Videoverteilung im Verhältnis 16:9 umrüsten?, sagt Takis Sarikas, Geschäftsführer des Systemhauses Lifestyle Technologies und Gesamtverantwortlicher für das Projekt.

Da das Management mit den ursprünglich installierten kleineren 19″-/4:3-Monitoren von ELEMENT ONE und der Gesamtfunktionalität des Raumes jahrelang sehr zufrieden gewesen war, wurde der Lösungsspezialist Lifestyle Technologies erneut zu Rate gezogen. Zusammen mit dem Bauherrn und Thorsten Nees, Geschäftsführer der ELEMENT ONE Multimedia GmbH wurden vor Ort Machbarkeiten und Möglichkeiten geprüft.

Der CONVERS ONE G 240 von ELEMENT ONE mit durchgehender Glasoberfläche und einem Passepartout in der Sonderfarbe Schwarz ist nicht nur eine elegante Ergänzung des Raums, sondern bietet alle notwendigen AV-Schnittstellen. Er verfügt über Join+Loop-Videoverteilung (Daisy-Chain-Signalweiterleitung); darüber hinaus sind die 24 Zoll großen Pop-up-Bildschirme werkseitig mit HDMI-Einspeisepunkt und ?Show me?-Button ausgerüstet worden, um Bildschirminhalte komfortabel zu teilen. Die Flachbildschirme mit FullHD-Auflösung erlauben Sitzungsteilnehmern das gemeinsame Schauen von Präsentationen an dem kreisrunden Versammlungstisch.

Die hohe Bildqualität, dazu die große Benutzerfreundlichkeit, die die Drucktasten neben dem Bildschirm bieten, begeistern und bieten die Möglichkeit für eine flexible, bedarfsgerechte Raumnutzung. ?Bei Meetings haben die Teilnehmer nun nicht mehr das Bedürfnis, ausschließlich auf das zentrale Projektionssystem zuzugreifen, um etwas zu präsentieren.?

Die Gründung der ELEMENT ONE Multimedia GmbH im Jahr 2002 basiert auf der Idee, Flachbildschirme vollkommen beweglich in Einrichtungen zu integrieren. Daraus ist eine Manufaktur entstanden, die innovative Monitor-Systeme zur interaktiven Kommunikation eingebaut in Mobiliar entwickelt und produziert. Zudem gehören heute digitale Informationsschilder sowie Mikrofonlifter zum Produktprogramm. Das Hightech-Unternehmen aus dem badischen Kuppenheim verbindet audiovisuelle Medientechnik und anspruchsvolles Design zu individuellen Kommunikationssystemen. ELEMENT ONE ist weltweit präsent und bietet durch ein Fachhändlernetz einen hohen Service.

Mit zukunftsweisenden Innovationen – Made in Germany – positioniert sich ELEMENT ONE zu den Marktführern im Bereich integrierbarer Flachbildschirme. Ausgerichtet auf die Raumsituationen und speziellen Einsatzbereiche entwickelt ein Team von Spezialisten intelligente Medien- und AV-Konzepte. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Möbelmarken, wie Haworth, Wilkhahn, Walter Knoll, Holzmedia, Thonet, entstehen designorientierte Anwendungslösungen in langlebiger Funktionalität und höchster Qualität. Für Konferenz- und Schulungsräume, Empfangs- und Präsentationsbereiche, Verkauf- und Beratungsplätze sowie Einkaufszentren.

Zahlreiche patentierte Systemlösungen sind die Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensstrategie. Ebenso ist die konsequente Qualitätssicherung der Produktionsprozesse ein maßgebender Erfolgsfaktor. Insbesondere die zertifizierte Qualität und Langlebigkeit zeichnet die Produktwelt von ELEMENT ONE aus. Darüber hinaus ist die Schadstofffreiheit aller Modelle durch die strikte Einhaltung der ROHS Richtlinie gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.element-one.de