Delphin Trophäe: Arvato Systems versilbert Imagefilm für Handel und Konsumgüterindustrie

Arvato Systems gewinnt silbernen Delphin in der Kategorie Imagefilm bei den Cannes Corporate Media & TV Awards

Mit der renommierten Trophäe zeichnet die hochkarätig besetzte Jury jährlich die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen aus

Im Rahmen der Cannes Corporate Media & TV Awards ist Arvato Systems mit der begehrten Delphin Trophäe in Silber ausgezeichnet worden. Der Imagefilm Arvato Systems ? For Retail, What Else! hat die internationale Jury aus Regisseuren, Filmemachern, Produzenten, Kommunikatoren, Kameraleuten, Komponisten und weiteren Expertinnen und Experten auf ganzer Linie überzeugt.

Der von Pony Factory produzierte Imagefilm adressiert die Zielgruppe der Handels- und Konsumgüterunternehmen. ?Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Kunden begeistern?, lautet die Botschaft des Films. Im Mittelpunkt stehen die engagierten Mitarbeiter, die das Portfolio von Arvato Systems mit spürbarer Leidenschaft, viel Herzblut und großer Liebe zum Detail anschaulich darstellen. In den eigenen Räumlichkeiten gedreht, präsentiert sich der IT-Dienstleister in seinem Imagefilm als professioneller Digitalisierungsexperte, der innovative IT-Lösungen End-to-End entwickelt und so Handelsunternehmen fit für die Zukunft macht. Dass dabei das vielfach bewährte Erfolgsrezept in der interdisziplinären Zusammenarbeit und einem großen Teamspirit liegt, bringt der Film überzeugend und nachhaltig zum Ausdruck.

Professionell und innovativ

?Wir sind sehr stolz auf die renommierte Auszeichnung?, freut sich Marcus Metzner, Chief Marketing Officer von Arvato Systems. ?Das Arvato Systems Team hat den Film mit sehr viel persönlichem Einsatz produziert. Er zeigt, wie wir Projekte angehen: Zum einen können sich unsere Kunden auf eine sehr professionelle Vorgehensweise verlassen. Zum anderen blicken wir über den Tellerrand und betreten neuen Pfade, um Ergebnisse zu erzielen, die wirklich überzeugen ? Stichwort: Customer Experience. Dass wir auch die Jury begeistern konnten, ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.? Der Imagefilm wurde bereits im Januar 2020 gedreht, aufgrund der Covid-19-Situation jedoch erst im Juni veröffentlicht. Zukünftig soll er für die Neukundenakquise in der Handels- und Konsumgüterbranche zum Einsatz kommen.

Wichtigster Award für Wirtschaftsfilme

Die Cannes Corporate Media & TV Awards, 2010 von Filmservice International gegründet, prämieren die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen des Jahres. Aufgrund einer stetig wachsenden Zahl an Einreichungen, namhaften Teilnehmern aus allen fünf Kontinenten, innovativen sowie qualitativ hochwertigen Beiträgen und nicht zuletzt prominenten Jury-Mitgliedern, darunter auch Oscar- und Emmy-Gewinner, gilt die Veranstaltung inzwischen als weltweit wichtigstes Festival für Wirtschaftsfilme. Die begehrten Delphin Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß werden im Herbst vergeben. Dieses Jahr konnte die Preisverleihung nicht ? wie gewohnt ? im Palm Beach Cannes stattfinden. Stattdessen haben die Preisträger ein Gratulations-Video erhalten, das Arvato Systems als Aufhänger für eine Social-Media-Kampagne nutzt.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de