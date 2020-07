Delta Barth auf der all about automation Chemnitz

Limbach-Oberfrohna: Am 23. und 24. September 2020 findet auf dem Messegelände Chemnitz erstmals die all about automation statt. Die Fachmesse betrachtet die industrielle Automation im Kontext von Industrie 4.0 und der zunehmenden Digitalisierung. Damit wird Chemnitz für produzierende Unternehmen in Mitteldeutschland zum Anlaufpunkt. Auch die Delta Barth Systemhaus GmbH wird dabei sein und am Stand 1-136 vernetzte Arbeitsprozesse anhand ihrer ERP-Software Deleco? demonstrieren.

In der komplexen Arbeitswelt von heute sind die digitale Vernetzung, effiziente Prozesssteuerung und Wissensmanagement elementare Schlüsselworte. Das ERP-System Deleco? greift dieses breite Spektrum der Industrieautomatisierung gekonnt auf. Denn die Software vereint die Prozesse von Warenwirtschaft, Projekt- und Instandhaltungsmanagement sowie Fertigungssteuerung in einer Lösung. Um Effizienz zu gewährleisten führt Deleco? sämtliche Informationen zentral zusammen und stimmt alle Arbeitsabläufe eines Unternehmens perfekt aufeinander ab.

Ganzheitlicher Ansatz für mehr Effizienz in der Produktion

Die Qualität einer jeden Fertigungsplanung hängt von der Genauigkeit und Aktualität der hierfür benötigten Daten ab. Diese umfassen beispielsweise Fertigungsaufträge, Ressourcen, Arbeitspläne, Liefertermine, Materialverfügbarkeit und nicht zuletzt Rückmeldungen zum aktuellen Produktionsstand. ?Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen mit schlanken IT-Strukturen stellt die Bereitstellung dieser Daten allerdings eine Hürde dar?, erläutert Annett Barth, Geschäftsführerin der Delta Barth Systemhaus GmbH, und ergänzt: ?Deleco? erleichtert das Informationsmanagement, denn all diese Daten werden in einem System gebündelt. Und für den einfachen Transfer der Produktionsdaten in unsere ERP-Software haben wir mit unserem Partner, der Highway GmbH, eine komfortable Lösung gefunden.?

Die Highway Identcode- und Drucksysteme GmbH aus Zwickau ist Spezialist für mobile Datenerfassung (MDE) und seit 2017 Kooperationspartner von Delta Barth. Auf der all about automation präsentieren beide Unternehmen erstmals gemeinsam ihren digitalen Workflow.

Betriebsdaten direkt aus der Werkhalle an Deleco? übermitteln

Mit geringem technischen und zeitlichen Aufwand können Betriebsdaten direkt aus der Werkhalle an das ERP-System Deleco? übermittelt werden. Produktionsda?ten wie Materialverbrauch oder Fertigungs- und Rüstzeiten werden hierbei durch den Werker mithilfe mobiler Handscanner erfasst und über WLAN an Deleco? gesendet. Der Vorteil: Alle Informationen werden den Fertigungspapieren im ERP-System zugeordnet und entsprechend gebucht. Dieser Workflow ermöglicht volle Transparenz im ganzen Fertigungs?prozess.

Auch in puncto Lagerverwaltung ist der mobile Datentransfer via MDE-Scanner ein Gewinn. Papierlos und in Echtzeit werden alle Lagerbuchungen in Deleco? erfasst. So sind die Bestandslisten immer aktuell, Lagerorte und Mengen von bestimmten Artikeln können bequem anhand des Scanners abgerufen werden. Auch die Inventur ist somit auf rein elektronischem Weg möglich, was die Effizienz deutlich steigert.

?Digitale Workflows wie diese vermindern nicht nur Fehler und reduzieren Laufwege, sondern setzen auch einen Baustein in puncto effizienter Produktionsprozesse?, resümiert Annett Barth. ?Wir bei Delta Barth entwickeln seit beinahe 30 Jahren leistungsstarke Business Software. Der derzeitige Trend zeigt: Informationen und die Vernetzung aller Unternehmensbereiche gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, die jedes Unternehmen für sich nutzen kann.?

Die Delta Barth Systemhaus GmbH freut sich, ihr ERP-System Deleco? auf der all about automation präsentieren zu dürfen. Im Hinblick auf die aktuelle Lage in Bezug auf das Coronavirus steht verantwortungsbewusstes Handeln an erster Stelle. Die Veranstalter haben ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept aufgestellt, welches für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter eine sichere Messe ermöglichen soll. Über aktuelle Entwicklungen wird laufend auf der Webseite der all about automation Chemnitz informiert.