Dem richtigen MDE-Gerät beikommen

Sie stehen auf der Schwelle zu einer Neuanschaffung, um Ihre Bestände bequemer, genauer und schneller zu führen? COSYS steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, schaut sich Ihre Bedürfnisse an und legt Ihnen ein MDE-Gerät an die Hand, was genau das kann, was sie brauchen. Ob eine schnelle und verständliche Bedienung, eine hohe Akku-Laufzeit, Robustheit, ob Smartphone oder Handscanner, COSYS hilft Ihnen, das passende zu finden. Manchmal reicht auch schon eine Reparatur der alten Geräte aus, um Bestände wieder genau zu führen.

Finanzielle Vorteile

Wenn Sie vorhaben, neue Geräte zu kaufen, obwohl Ihre Altgeräte noch einigermaßen funktionieren, kann COSYS entweder gezielt und dadurch preiswert reparieren oder wir nehmen die alten Geräte als Anzahlung für neue Geräte und erleichtern Ihnen so finanziell den Umstieg. COSYS hat ein große Vielzahl an unterschiedlichen Geräten und Arten, da wir Partnerschaften zu zahlreichen, namenhaften Herstellern pflegen, wie Honeywell oder Zebra. Dadurch finden wir für Sie ein passendes Gerät und Sie sparen dabei auch Geld. Außerdem können Sie einen Hersteller-Service zum neuen Gerät erwerben, mit erweiterter Garantie.

Bedienung und Anbindung an Software

Ein MDE-System ist sehr komplex, die Hardware stellt erst den Anfang dar, danach kommen Software, Backend und zusätzliche Aufgaben wie die Umstellung von Windows auf Android oder die Inventur. Der modulare Aufbau unserer Lösungen greift an dem Punkt ein, wo es brennt, egal, ob Sie eben Leihgeräte für die Inventur brauchen, eine schnelle Reparatur oder eine passende Software-Lösung für Ihre Lieferkette.

Ganzheitliches MDE-System

Bevor man ein neues technisches Gerät anschafft oder ein altes repariert, muss man wissen, dass sich die erfassten Daten auch verwerten lassen. Die COSYS Software ist hier flexibel. Entweder Sie? nutzen unseren COSYS WebDesk, um die Daten zu verwalten oder wir bereiten die Daten für eine weitere Verarbeitung in einem Warenwirtschaftssystem auf. Beide Wege garantieren eine gute Bestandsführung und Warenfluss.

COSYS berät Sie gekonnt, denn wir schöpfen aus vielen erfolgreichen Hardware und Software-Einführungen und das mit Kunden aus verschiedensten Branchen.

In COSYS finden Sie einen verlässlichen Partner für Ihr gesamtes MDE-System.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.