Den digitalen Schalter im Unternehmen umlegen? Process Mining macht es möglich

Die digitale Transformation begleitet Unternehmen nun schon seit einigen Jahren und stellt sie vor große Herausforderungen. Was als Transformation begann, wurde durch die COVID-Pandemie enorm beschleunigt. Dan Sommer, Senior Director of Market Intelligence bei Qlik, spricht von einem „digitalen Schalter“, der durch COVID umgelegt wurde und die Unternehmen akut herausfordert. Ein Paradigmenwechsel findet statt, bei dem der Kerntreiber nicht mehr die Prozesse selbst sind, sondern die in die Prozesse integrierte Analysefähigkeit.

Welche wesentliche Rolle intelligente Analysen ? die sogenannte Enterprise Performance Intelligence ? spielen, um den digitalen Schalter im eigenen Unternehmen erfolgreich umzulegen, ist Thema des eSeminars am 11. Februar 2021. Um dieses Thema zu vertiefen, werden Dan Sommer, Senior Director of Market Intelligence bei Qlik, und Process-Mining-Experte Constantin Wehmschulte, Head of MPM ProcessMining, unter anderem darüber sprechen, warum Prozessoptimierung immer wichtiger wird, warum Customer Intelligence eine immer zentralere Rolle einnimmt, wie neue, datenorientierte Geschäftsmodelle an Relevanz gewinnen und warum Agilität ein wichtiger Überlebensfaktor für Organisationen ist. Das eSeminar findet in englischer Sprache statt und bietet neben interessanten Use Cases auch eine Live Demo zur automatisierten Prozessanalyse mit Process Mining. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen & Registrierung zum Live Webinar]

