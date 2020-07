Den Verkauf in der Filiale mit der richtigen POS Software intelligent gestalten

Die Arbeit direkt am Point of Sale hat einen besonderen Stressfaktor: den Kunden vor Ort. Es ist ärgerlich, wenn die Ware am POS falsch bepreist ist, so steht, dass sie niemand findet oder der Mitarbeiter auf Nachfrage eines Kunden erstmal im Lager verschwinden muss, um den Bestand zu prüfen. Ein gutes Retail Management mit der richtigen POS Software löst diese Probleme.

Das Prinzip von COSYS Lösungen ist, dass sie Abläufe im ersten Schritt über eine mobile Anwendung digitalisieren und diese Daten im zweiten Schritt sichern und für weitere Verarbeitung zur Verfügung stellen. Unsere POS Software ist durch jahrelange Erfahrung mit Kunden besonders praxisnah und abgestimmt auf die Arbeit am Point of Sale.

Mobile Anwendung

Für die mobile Anwendung brauchen Sie ein MDE-Gerät oder alternativ ein Smartphone, das mit unserem Performance Scanning ebenso gut Barcodes erfasst, wie vollwertige Scanner. Auf diesem Gerät installieren Sie die Software App für POS, mit der Sie Warenbewegungen in der Filiale erfassen.

Die mobile App ist an das COSYS Backend gekoppelt und sorgt so zum einen dafür, dass die erfassten Daten gesichert werden. Zum anderen können Sie Ihre Stammdaten über eine Schnittstelle an das COSYS Backend übertragen und so auf die MDE-Geräte bringen. Alle Artikeldaten, die sie intern pflegen wie Größe, Farbe, Preis, MHD, etc. stehen Ihnen somit mobil zur Verfügung.

Module für die mobile App POS

Die Software für POS hat etliche Module und Funktionen, die in ihrer Summe genau richtig für den einen, aber zu viel für den anderen sind. Daher entscheiden Sie, welche Abläufe mit der COSYS POS Software digitalisiert und verwaltet werden. Nicht mehr als Sie brauchen und nicht weniger. Bei Bedarf schalten sie je Nutzer diejenigen Module frei, die er oder sie für seine Arbeit braucht.

Modul Artikelauskunft: Um ad hoc alle Informationen zu einem Artikel zu sehen wie Name, interne Artikelnummer, Charge, etc. scannen Sie einfach den EAN oder GTIN eines Artikels, geben ihn händisch ein oder nutzen ein Suchfeld. So sind Sie für jede Kundenanfrage gewappnet.

Modul Bestandsauskunft: Wenn Sie auf die Schnelle nachsehen wollen, ob ein Artikel noch Bestand hat und wenn ja wo, ob im angrenzenden Lager oder der nächsten Filiale, reicht ebenfalls ein Barcodescan und schon sehen Sie, wo der Artikel noch liegt. Keine hastige Suche und mühseliges Rumtelefonieren mehr.

Modul Bestellung: Ist ein Artikel vergriffen, bestellen Sie ihn über das MDE-Gerät nach oder stellen eine automatische Nachbestellung ein, ab einer definierten Mindestmenge. So vermeiden Sie out of Stock.

Weitere Module: Informieren Sie sich auf unserer Webseite, welche Module zu Ihnen passen: Umlagerung, Filialtausch, Preiskontrolle, Wareneingang, Retoure, und vieles mehr.

Backend und Anbindung an Warenwirtschaft

Im COSYS Backend werden alle erfassten Warenflüsse und ggf. geänderte Preise gespeichert und dann im COSYS WebDesk so aufbereitet, dass Sie eine klare Übersicht aller Bewegungsdaten haben und diese auch verwalten können. Administrative Aufgaben wie Nutzer oder Nutzergruppen anlegen und Rechte vergeben, regeln Sie auch im WebDesk.

Wenn Sie übergeordnet eine Warenwirtschaft nutzen und alle Daten immer aktuell in diesem System brauchen, erstellen wir eine Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und COSYS Backend. Das ermöglicht eine automatische Synchronisation zwischen COSYS mobiler App, Backend und Ihrer Warenwirtschaft.

Bereits erfolgreiche Schnittstellen erstellten wir zu:

Prohandel

Hiltes

Advarics

SAP

MS Dynamics NAV

MS Dynamics AX

MS Dynamics 365

Und viele weitere Systeme

Komplettlösung ? rundum versorgt

COSYS bietet für Ihr Retail Management eine Komplettlösung mit Hardware, Software und Services wie Reparaturen und Kunden-Support. Mit Lösungen aus einer Hand haben Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Ihre Prozesse und Wünsche kennt.

Informieren Sie sich noch heute, besuchen unsere Webseite, schreiben uns oder rufen uns direkt an unter: +49 5062 900 0.

