Denkathlon? TO GO – Edition s/w – Anleitungen zum Gedächtnistraining der besonderen Art

Mit der hier vorgestellten Methode lernen die Leser, wie sie Gehirn- und Gedächtnistraining mit körperlichen Aktivitäten verbinden können. Es geht dabei darum, dass man spannende und unterhaltsame Denkaufgaben beim Spazieren gehen, Walken, Nordic Walking, beim Zirkeltraining oder bei der Gymnastik löst. Dies ist sowohl alleine, als Paar oder auch in einer Gruppe möglich und für Menschen allen Alters, die kognitiv entweder bereits fit sind oder aber kognitiv fitter werden wollen, geeignet.

Diese neue Edition in schwarzweiß ist quasi die economy-Version des reich mit Farbseiten ausgestatteten Handbuchs, das auch via tredition bestellbar ist. Die s/w Version verzichtet auf die farbigen Graphiken, Bilder und Karten des Handbuchs und kann dadurch zu einem deutlich niedrigeren Preis angeboten werden. Trotzdem ist auch die Edition s/w eine Fundgrube für alle, die sich selbst, ihre Familie und Freunde mit Spaß und Vergnügen vom kognitiven Sofa herunter holen wollen.

Das Buch „Denkathlon? TO GO – Edition s/w“ von Christian Bosenick ist ein kompetenter Begleiter für Fachkräfte, die den Denkathlon? TO GO für ihre Gedächtnistrainings und Aktivierungsarbeit mit eigenen Gruppen oder auch Einzelpersonen einsetzen wollen. Durch einen QR-Code erhalten die Leser zudem auch Zugriff zu weiteren Übungen und Übungskombinationen. Das Buch enthält Anleitungen für die Durchführung von Denkathlon?-TO-GO-Runden, Übersichten aller Kalkulus-oZ-Aufgaben mit Lösungen, Zuordnungen kognitiver Funktionen zu einzelnen Übungen und mehr.

„Denkathlon? TO GO – Edition s/w" von Christian Bosenick ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20910-7 zu bestellen.

