DENSO WAVE EUROPE bringt Device Management System auf den Markt

Als einer der führenden Marktanbieter im Bereich der mobilen Datenerfassung weiß DENSO WAVE EUROPE um den hohen Bedeutungsgrad der Digitalisierung für Unternehmen. Jetzt launchen die Erfinder des QR Codes ein neues Device Management System (DMS) und ermöglichen damit eine effiziente Koordination von DENSO WAVE Handheld Terminals von nur einem Rechner aus.

Das Device Management System (DMS) von DENSO WAVE EUROPE ist ein modernes Geräteverwaltungssystem zur Unterstützung der effizienten Nutzung von Handheld Terminals innerhalb eines Unternehmens. Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE, erklärt: ?Mit unserem neuen DMS haben Administratoren, die für die im Unternehmen genutzten Datenerfassungsgeräte zuständig sind, den Vorteil, dass sie den Status aller einzelnen Geräte stets einsehen können ? auf einen Blick. Das spart viel Zeit und somit Kosten.? Das DMS ist kompatibel mit den mobilen Datenerfassungsgeräten von DENSO und sorgt dafür, dass alle im jeweiligen Unternehmen genutzten Handheld Terminals an nur einem Rechner koordiniert werden können. Die mobilen Datenerfassungsgeräte können durch das DMS in Echtzeit verwaltet werden, da die individuellen Informationen immer aktuell im System einsehbar sind. ?So wird die Geräteverwaltung zentralisiert gesteuert und gewährleistet?, betont Gelbrich den größten Vorteil des modernen DMS.

Wird für ein einzelnes oder auch mehrere Handhelds ein Update erforderlich, kann dieses geplant und somit Ausfallzeiten möglichst geringgehalten werden. So hat der Administrator die Möglichkeit, Abläufe besser zu steuern und zu optimieren. Bei der Problembehebung an einem fehlerhaften Gerät kann das neue DMS von DENSO WAVE EUROPE ebenso einen großen Vorteil bieten: Die Administratoren können Befehle an das betroffene Handheld senden, während ein anderer Mitarbeiter das Gerät direkt testet. So werden Fehler schneller und effizienter behoben. Dank des integrierten Diebstahlschutzes können die Administratoren mithilfe des DMS sogar ein gefährdetes Gerät sperren oder auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Das DMS besteht aus einer App zur Installation im mobilen Handheld Terminal und einer Verwaltungsanwendung in einem Rechner. Nach der abgeschlossenen Installation können sowohl das Betriebssystem als auch alle Anwendungen im mobilen Gerät aktualisiert und verwaltet werden ? allein über das System am Rechner. ?Was ohne das DMS mühsam an jedem einzelnen Handheld Terminal im Unternehmen erledigt werden müsste, lässt sich nun zeit- und kostensparend in einem Schritt fertigstellen?, sagt Gelbrich. Folglich werden nicht nur Administratoren merklich entlastet, sondern auch für das Unternehmen schnellere Lösungen geschaffen, um Datenerfassungsgeräte effizienter zu nutzen. Denn die Digitalisierung geht rasant voran ? mit dem DMS können Unternehmen Schritt halten.

Mit über 154.000 Mitarbeitern ist die DENSO CORPORATION einer der größten japanischen Konzerne. Das Tochterunternehmen DENSO WAVE gehört zu den weltweit wichtigsten Herstellern im Bereich mobiler Datenerfassung und ist Erfinder des QR Codes®. Wir folgen einer Mission: Driven by Quality. Unsere Terminals und Scanner stehen für maximale Qualität in Technologie, Leistung und Funktionalität. Treiber und Entscheider in Handel, Logistik und Produktion setzen auf DENSO bei der mobilen Datenerfassung. Sie sind Bestandteil integrierter Wertschöpfungsketten und unterstützen visionäre Unternehmen bei der Realisation von Industrie 4.0.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO Auto-ID Business Unit der TT Network Integration Europe vertreten: www.denso-autoid-eu.com