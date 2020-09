Der Aurum Quick Check Restrukturierung / Düsseldorfer Provider ebnet angeschlagenen Unternehmen den Weg aus der Krise (FOTO)

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie und der damit verbundene Shutdown haben die deutsche Wirtschaft nicht nur ausgebremst, sondern in vielen Unternehmen sichtbare Spuren hinterlassen. So fiel das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2020 um 11,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.[1] Ein Umstand, der eine deutliche Zunahme an Restrukturierungsfällen mit sich bringt und viele Betriebe mit der schnellen Einleitung effizienter Restrukturierungsprozesse konfrontiert. Aurum Interim Management, einer der führenden Interim Management Provider in Deutschland und zudem Spezialist auf dem Gebiet Restrukturierung, hat einen Leitfaden zur Einleitung eines erfolgreichen Turnarounds entwickelt: den Aurum Quick Check Restrukturierung.

Die Grundlage des Aurum Quick Checks bildet eine Anfang 2020 von Aurum Interim durchgeführte Restrukturierungsstudie mit knapp 120 Interim Managern, die über ein umfangreiches Know-how und weitreichende Expertise im Bereich Change-Management verfügen. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse hat Aurum Interim mit seinem eigens dafür gegründeten Expertenkreis Restrukturierung, bestehend aus 67 erfahrenen CROs (Chief Restructuring Officer) sowie über 100 Restrukturierungsmanagern und PMOs (Project Management Officer), sechs Regeln und Schritte für die erfolgreiche Umsetzung von Restrukturierungs- und Change-Prozessen definiert, die sowohl während der Corona-Krise als auch darüber hinaus Bestand haben. “Aktuell verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg an Restrukturierungsprojekten. Die schnelle Einleitung effizienter Change-Prozesse ist für angeschlagene Unternehmen unerlässlich, um die eigene Existenz zu sichern und auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben”, sagt Samir Jajjawi, Restrukturierungsexperte und Managing Partner von Aurum Interim Management. “Der Aurum Quick Check kann als Hilfe zur Selbsthilfe dienen oder als Anstoß dafür, sich externe Unterstützung zu suchen. Denn eine saubere Vorbereitung sowie konsequente Umsetzung sind zwingend erforderlich für den Restrukturierungserfolg.”

Der Aurum Quick Check Restrukturierung

1. Status quo analysieren

Das Fundament einer erfolgreichen Restrukturierung liegt in der ergebnisoffenen Betrachtung und Bewertung der aktuellen Situation in sämtlichen Unternehmensbereichen. Von zentraler Bedeutung für das weitere Vorgehen sind dabei diese Fragestellungen: Was hat die Krise verändert? Wo hat sie Schaden angerichtet? Und wo könnte sie gefährlich werden? Hierfür ist eine grundlegende Überprüfung des ursprünglichen Businessplans notwendig.

2. Maßnahmen definieren

Der daraus resultierende Status quo verdeutlicht, wo akute Schwachstellen liegen und schneller Handlungsbedarf besteht. Daraus sollte im nächsten Schritt eine Roadmap inklusive Priorisierung für die Restrukturierung entwickelt werden – ein in der Regel umfangreiches Maßnahmenpaket, das meist mehrere Funktionsbereiche eines Unternehmens tangiert. “Die beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen sind selten einspurig, sondern greifen meist ineinander oder laufen parallel”, erklärt Jajjawi. Für die Sicherung des Cash Flows könnte ein solches Paket beispielsweise wie folgt aussehen: Forderungsbestände reduzieren, Zahlungsziele verlängern, Warenströme optimieren oder Einsparpotenziale realisieren. Ganz entscheidend in dieser Phase ist es, alle relevanten Stakeholder mit ins Boot zu holen, um sich von allen Seiten den für eine Restrukturierung so wichtigen Rückhalt zu sichern.

3. Anforderungen für die Umsetzung festlegen

Sobald die Roadmap für die erfolgreiche Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen steht, müssen die einzelnen Projektverantwortlichkeiten und -rollen über alle Hierrachieebenen hinweg festgelegt werden – so zum Beispiel die des PMOs, der die Abstimmung aller Restrukturierungs-Teilprojekte koordiniert. “Die Vergabe der Aufgaben kommt einem Rollenplan mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen oder einem Organigramm gleich”, erläutert der Aurum Restrukturierungsexperte Jajjawi. Ebenfalls in den Prozess involviert und mit der Übernahme wichtiger Verantwortungen betreut, sind der CRO, der aufgrund seiner Branchenexpertise die Priorisierung der benötigten Maßnahmen steuert, sowie Restrukturierungsexperten aus den Bereichen Operative Prozesse und Finanzen, die unabdingbare Schnittstellenfunktionen innehaben.

4. Qualitative Bewertung des eigenen Know-hows vornehmen

Im Anschluss an die erfolgreiche Definition der Rollen und Anforderungsprofile beginnt die kritische Bewertung der eigenen Fach- und Führungskräfte. Dazu sollte jedes Unternehmen prüfen, ob die eigene Mannschaft bereits über Umsetzungserfahrungen aus vergleichbaren Restrukturierungsprojekten verfügt und entsprechendes Know-how mitbringt. Oder ob es erforderlich ist, auf externe Expertise zurückzugreifen. Die qualitative Bewertung muss sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene erfolgen. “Nichts be- oder verhindert das Gelingen einer erfolgreichen Restrukturierung mehr als personelle Fehlbesetzungen”, weiß Samir Jajjawi von Aurum Interim.

5. Quantitative Bewertung der vorhandenen Kapazitäten durchführen

Nachdem eine realistische Einschätzung des vorhandenen Leistungspotenzials erfolgt ist, bedarf es einer Klärung, wie viele Kapazitäten intern bereitgestellt werden können. Denn Restrukturierungsprozesse mit Erfolgsanspruch binden meist nicht unerhebliche Kapazitäten. Wichtig: Das Tagesgeschäft darf unter keinen Umständen eine signifikante Vernachlässigung erfahren! Um genau das zu vermeiden, ist es in einigen Fällen sinnvoll oder gar notwendig, die vorhandenen Leistungspotenziale durch externe Unterstützung zu ergänzen. Denn die häufigsten Gründe für das Scheitern von Restrukturierungsprozessen sind fehlendes Know-how sowie mangelnde Kapazitäten. Zwei entscheidende Hindernisse, die für Unternehmen existenzielle Folgen haben können.

6. Anforderungsprofile für Umsetzer formulieren

Wenn die Rollen verteilt und der interne bzw. externe Bedarf geklärt sind, geht es an die Formulierung der Anforderungsprofile. Die Praxis zeigt, dass die wenigsten Restrukturierungsprozesse vollständig ohne externe Unterstützung durch erfahrene Profis auskommen. “In der Regel besteht in mittelständischen Unternehmen ein Restrukturierungsteam aus einigen internen Fach- oder Führungskräften plus einen bis drei externen Experten”, so Jajjawi. “Und zumindest für die externen Experten müssen sehr saubere Anforderungsprofile zu Papier gebracht werden, um sicherzustellen wirklich die Besten für die jeweiligen Funktionen zu rekrutieren.” Denn für den Erfolg von Restrukturierungsprozessen braucht es vor allem das: Umsetzungsstarke sowie restrukturierungserfahrene Interim Manager, die über entsprechendes Know-how und die notwendige Expertise verfügen, um Change-Prozesse erfolgreich zu implementieren und umzusetzen.

Aurum Interim Management begleitet Unternehmen schon seit vielen Jahren erfolgreich in verschiedensten nationalen und internationalen Restrukturierungsprojekten – von der Status Quo Analyse bis zur Rekrutierung von Interim Managern. Mit dem Aurum Interim Quick Check hat der Interim Management Provider mit hohem Beratungsanspruch jetzt ein Tool für Unternehmen entwickelt, um Restrukturierungsbedarfe schnell zu erkennen und Prozesse gezielt und effizient einzuleiten.

Mehr Informationen unter: www.aurum-restrukturierung.de (https://aurum-restrukturierung.de/)

