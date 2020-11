Der Bochumer PIM-Experte veranstaltete Anfang Oktober den ersten virtuellen eggheads day

Wir müssen uns durch die Corona-Pandemie nicht nur mit neuen gesellschaftlichen und persönlichen Themen auseinandersetzen, sondern auch mit der Art, wie wir Inhalte aufnehmen und kommunizieren. eggheads ist mit über 2000 eggheads Usern ein schnell wachsendes B2B-SaaS- und On-Premise-Unternehmen in Europa. Doch die eggheads wollen mehr und sind dieses Jahr noch einen Schritt weiter gegangen: Neben dem Relaunch der Website und einem frischen Logoanstrich veranstalteten sie das für eggheads bisher größte ?Online-Event?, den eggheads day.

Die Kundenveranstaltung stand unter dem Motto #meet #network #inspire. Die Teilnehmer konnten am 01. Oktober in der Event App kostenlos und live Vorträge von Unternehmen wie Autlay, Retresco, Mercury, Framedivision, 1&1 oder eggheads selbst besuchen. Es bestand die Möglichkeit, sich direkt in der App mit der Community über die vielfältigen Themen auszutauschen. Einen Tag lang wurden Themen zu neuen Technologien und Trends, zu spannenden Kundenberichten und der Zukunft des Produktes aufgegriffen. Für die Live-Übertragung baute eggheads eigens ein Studio im Office auf. Moderiert wurde das Online-Event von der Marketingleitung, Anja Schölhorn.

Über eine Chatfunktion teilten die Teilnehmer ihr Feedback zum Online-Event und den Beiträgen direkt mit. So schrieb eine Teilnehmerin: ?Danke an alle Beteiligten. Mal ein ganz anderer eggheads day! Hat mir gefallen? Aber auch die teilnehmenden Partner von eggheads äußerten sich begeistert: ?Gratulation für das reibungslose Event!?, lobt Florian Spengler, der beim eggheads Online-Event einen Vortrag zum Thema ?KI-gestützte Textproduktion mit PIM-Daten im eggheads Suite Manager? hielt.

eggheads ist mit der eggheads Suite einer der führenden Anbieter von Standardsoftware im Bereich Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Vom mehrsprachigem Stammdaten-, über Medien Management, Übersetzungen bis hin zur Katalogproduktion und der Datenverteilung an die verschiedenen Touchpoints werden alle Prozesse durchgängig in einem System unterstützt. Somit können die Anwender der eggheads Suite ihre Produkte effizient in Apps, Webshops oder Katalogen präsentieren und vertreiben. Genauso wichtig wie eine exzellente Software ist den rund 80 eggheads die Beratung und Begleitung ihrer Kunden. Die Zusammenarbeit beginnt lange vor der eigentlichen Implementierung mit der strategischen Beratung zur Prozessoptimierung und wird auch nach Projektimplementierung weiter fortgeführt.