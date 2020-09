Der Centric Web-Kundentag 2020 im Rückblick

Am 10. September 2020 organisierte die? Centric IT Solutions GmbH ihren Kundentag aufgrund von Covid-19 in Form eines halbtägigen Webinars. Mit vollem Erfolg, denn das Unternehmen konnte mehr als 120 Anmeldungen aus Unternehmen von Kunden, Interessenten und Partnern verbuchen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema Internes Kontrollsystem (IKS) für SAP? HCM. Aufgrund der steigenden Anforderungen an Compliance und Effizienz im Personalwesen gewinnt es für Unternehmen immer mehr an Bedeutung.

Fokus auf bewährte On-Premise- und neue Cloud-Lösungen für SAP HCM

Wie in den vergangenen Jahren führte Friedhelm Rayczik, Produktmanager bei Centric, durch die Veranstaltung. Zu Beginn berichtete Steven Wernike, Geschäftsführer der Centric Gesellschaften in Deutschland und für den Bereich SAP HCM Add On Tools verantwortlich, über die aktuelle Ausrichtung der Centric IT Solutions GmbH und der neuen Centric Cloud Solutions GmbH: ?Wegen ständig wachsender Anforderungen an die Compliance und Effizienz ihrer sensiblen Prozesse suchen Personalabteilungen verstärkt nach einfach anwendbaren Spezialtools, um ihre Arbeit mit SAP HCM zu optimieren. Wir können hier auf langjährige Praxiserfahrung in HCM-Projekten verweisen und decken mit unseren schnell implementierbaren Add On Tools genau den Bedarf der SAP- Anwenderunternehmen ab?, betont Steven Wernike die hohe Expertise von Centric auf diesem Gebiet. Zudem berichtete er über weitere Maßnahmen im Rahmen der Fokussierung.

Kauf der E-Akte und Verkauf des Oracle JD Edwards Bereiches

Zum 30. Juni diesen Jahres hatte Centric die E-Akte der EASY SOFTWARE AG gekauft und im gleichen Schritt auch deren Cloud-Spezialisten-Team übernommen. Im Rahmen des Aufbaus des neuen Standortes in Hamburg? folgen weitere Neueinstellungen.

Ein weiteres Thema war der Verkauf des Geschäftsbereichs ?Oracle JD Edwards? zum 01. Juli 2020 an den Oracle Platinum Partner Steltix Deutschland GmbH. Eine Transaktion, mit der Centric Deutschland die Konzentration auf das Kerngeschäft SAP HCM konsequent vorantreibt.

Wichtige Produkt-Updates und ein neues Kundenportal

In den nachfolgenden Präsentationen zeigten Centric-Experten, welche Tools für Personalabteilungen angesichts der aktuellen Herausforderungen hilfreich sind, welche Neuentwicklungen es gibt und wie die Roadmap der weiteren Entwicklungen aussieht.

Vorgestellt wurden das neue Cloud-Portfolio, welches eine nahtlose Integration von dokumentintensiven Geschäftsprozessen in SAP HCM und SAP SuccessFactors ermöglicht. Bestandteil des Portfolios ist eine digitale Personalakte, eine Zeugniserstelllung und ein Dokumentgenerator. Alle Produkte dieses Portfolios basieren auf der SAP-Cloud-Platform und können über ein Subskriptionsmodell bezogen werden.

Zudem präsentierten die Redner Produktupdates der Compliance Tools PLK/PLX (Präventives Kontroll- und Sicherheitssystem für die Entgeltabrechnung in SAP HCM), MADAP (Master Data Audit Programm für SAP – HCM PA/OM) und VTB2, dem All-in-One Reporting-Tool.

Neben fachlichen Innovationen stellte Centric sein neues Kundenportal vor, in dem Kunden schnellen Zugang zu allen wichtigen Informationen erhalten und von einer umgehenden Bearbeitung ihrer Anfragen profitieren.

Die im rund vierstündigen Webinar präsentierten Themen stießen auf großes Interesse. In den anschließenden Virtual-Round-Tables, in denen Centric-Experten den Teilnehmern Rede und Antwort standen, kam es zu lebhaften Fachdiskussionen.

Mit einem Ausblick auf den nächsten Kundentag, der für Oktober 2021 geplant ist und nach Möglichkeit wieder in München stattfinden soll, beendete Friedhelm Rayczik, ?die erfolgreiche Online-Veranstaltung.

Centric bietet Softwarelösungen, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing, IT- und Personaldienstleistungen. Die Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – dank der Centric IT-Lösungen und Dienstleistungen von mehr als 4.300 hochqualifizierten Mitarbeitern in Europa. Centric zeichnet sich durch seine hohe IT-Expertise in Verbindung mit langjähriger Erfahrung bei branchenspezifischen Geschäftsprozessen mit einem besonderen Fokus auf den Handel aus. Das Unternehmen sieht Innovation als Treiber nachhaltigen Wachstums und bringt Mitarbeiter, Partner und Kunden zusammen, um innovative und pragmatische Lösungen umzusetzen, die verantwortungsvolles Wachstum und Stabilität ermöglichen. Centric hat in 2018 einen Umsatz von 490 Millionen Euro und einen EBIT von 24 Millionen Euro erzielt

Die deutschen Tochtergesellschaften sind spezialisiert auf SAP-Beratung und Lösungen für den HR-Bereich. Centric IT Solutions GmbH bietet zahlreiche Add Ons zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der Entgeltabrechnung als Internes Kontrollsystem (IKS) für SAP? HCM. Die Centric Cloud Solutions GmbH konzentriert sich auf Cloud-Lösungen für Personalprozesse mit SAP? SuccessFactors?. Beide Gesellschaften bieten dazu Komplettservice, von der Datenmigration über Schulung bis zum Support.