Der Countdown läuft: Die virtuelle Welt der eREC erwartet Sie!

Die eREC 2020 ist in diesem Jahr der virtuelle Treffpunkt für Unternehmen, Verbände, Händler, Hersteller ? für Branchenexperten aus der nationalen und internationalen Entsorgungs-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft. Die vielen verschiedenen Aussteller freuen sich bereits, die Besucher an ihren Ständen begrüßen zu dürfen und Produkte, Leistungen und Lösungen präsentieren zu können. An den Ständen erwarten Sie unter anderem: AMCS Group, Doppstadt, Forrec, Komptech, Villiger und noch viele weitere. Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich Informationen aus erster Hand!

Zusätzlich können alle Teilnehmer von dem vielfältigen und praxisnahen Rahmenprogramm profitieren, das mit zahlreichen Webinaren, Diskussionen, Vorträgen und Interviews über Fachthemen, Trends und Neuerungen aus der Branche informiert. Freuen Sie sich auf Vorträge über die Digitalisierung in der Recyclingbranche, innovative Lösungen für die Abfallwirtschaft, die Recyclingfähigkeit von Verpackungen, mobil-modulare Anlagen- und Aufbereitungskonzepte oder die Perspektiven des Stahlrecyclings. Verpassen Sie außerdem nicht das eREC-Gewinnspiel. Mit etwas Glück können Sie eine Solar-Powerbank oder ein kostenfreies Jahresabonnement des EU-Recycling Magazins gewinnen.

Die eREC ist digital, spannend, erlebnisreich und innovativ. Deshalb melden Sie sich jetzt an und seien Sie ab 31. August mit dabei, wenn der Startschuss für die erste virtuelle Messe für die Recyclingbranche fällt. Hier können Sie sich ab sofort kostenfrei für die eREC anmelden, nach der Anmeldung haben Sie außerdem Zugang zum Rahmenprogramm: https://erec.expo-ip.com/

Oder Sie nutzen unsere Eintrittskarte, mit dem QR-Code gelangen Sie ebenfalls direkt zur Besucheranmeldung. Wir freuen uns darauf, den Weg zu neuen, digitalen Inspirationen und Ideen mit Ihnen gemeinsam beschreiten zu dürfen. Gehen Sie gemeinsam mit uns online!

Weitere Informationen: https://erec.info/