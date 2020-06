Der Digital Workplace bleibt relevant

Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat der digitale Arbeitsplatz an vorher unerreichter Relevanz gewonnen. Auch jetzt, nachdem die ersten Lockerungen der Beschränkungen eingetreten sind, setzen weiterhin viele Firmen auf das Arbeiten aus dem Home Office. Da die Umstellung auf den Digital Workplace aber vielerorts sehr kurzfristig und schnell stattfinden musste, wurden hier nicht immer optimale Lösungen gefunden, die es nun zu verbessern gilt, um längerfristig effektives Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Immer mehr Unternehmen setzen hierbei auf Microsoft365, insbesondere auf Microsoft Teams und SharePoint.

Als Microsoft365- und Cloud-Experten können wir Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen möglichst reibungslos und schnell auf digitale Strukturen umzustellen oder vorhandene digitale Strukturen zu optimieren. Microsoft365 bietet hierfür zahlreiche Optionen. Enthalten sind in diesem Paket beispielsweise SharePoint Online, Microsofts Kollaborationsplattform, die wir individuell an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen können, sodass sie intuitiv von Ihren Mitarbeitern genutzt werden kann. Eine lange Einarbeitung entfällt. Außerdem gehört zum Microsoft365-Paket, neben den gängigen und allseits bekannten Programmen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook, Microsoft Teams, eine Kommunikationsplattform, die (Gruppen-)Chats, Online-Meetings und Teamarbeit ermöglicht. All diese Anwendungen können von uns auf einem Cloud-Server bereitgestellt werden, was die schnellste und effizienteste Lösung der Umstellung auf digitale Strukturen darstellt. So kann weiterhin der reibungslose Ablauf des Tagesgeschäfts gewährleistet werden.

Wir begleiten Sie bei Ihrer digitalen Transformation von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Wartung ? ganz egal, ob Sie Ihr gesamtes System umstellen möchten, oder nur Teile. Sprechen Sie uns einfach an.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.