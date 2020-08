Der eco Security Talk? IIoT* braucht eine gesicherte Plattform

Sie wollen mehr über sichere Produktion in der Industrie 4.0 erfahren?

Wir – das sind sowohl die Arendar IT-Security, als auch die Arend Prozessautomation- zählen zu den Mitgliedern des eco ? Verband der Internetwirtschaft e.V, dem größten Verband der Internetwirtschaft in Europa.

Am 01. September 2020 werden wir mit anderen Experten aus dem Bereich Digitalisierung & Cyber-Security am eco Security Talk teilnehmen.

In diesem Live-Webinar erklären wir

die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für produzierende Unternehmen

wie Sie erfolgreich die IT (das Office) und OT (Shopfloor) Ihres Unternehmens schützen.

Wir wollen die Sicherheitslage im Internet Of Things beleuchten:

Welche Bedrohungen gibt es?

Wie lassen sich Services schützen?

Wie tragen IoT Geräte und Services zu Ihrer Sicherheit bei?

Sie haben Fragen über Cyber Security, IoT Gateways & Co?

Gerne beantworten unsere Experten Ihre Fragen im Anschluss an das Webinar in einer unverbindlichen Q & A Session.

SAVE THE DATE

01. September 2020

10 ? 11 Uhr

Nutzen Sie die Chance und registrieren Sie sich kostenlos:

https://register.gotowebinar.com/register/6441900497520087819

* IIOT _ Industrial Internet of Things

* IT _ Information technology

* OT_ Operation technology

Die Arend Prozessautomation GmbH

bietet zukunftsweisende Automation für?Industrie 4.0 aus einer Hand.?AREND blickt auf eine lange Tradition von mehr als 30?Jahren?zurück. Seither zählt AREND?zu den führenden Anbietern für die Entwicklung und Fertigung von elektronischen Anlagen im Bereich der Automation (Schalt-, Steuerungs-, Mess- und Regelungstechnik).

Seit 2018 bauen wir sukzessive unsere Standorte aus, um nah an unseren Kunden zu sitzen. So findet sich seit Beginn 2018 unser Robotik-Standort in Rheinbach; seit 2020 ein Standort der Production-IT in Aachen.

ARENDAR IT Security GmbH Unser Tochterunternehmen, die Arendar IT-Security GmbH, hat sich der Sicherheit der Produktion angenommen und den hochsicheren Datensammler Arendar entwickelt.

Maximale Sicherheit für Industrie 4.0

Nach dem Security-by-Design-Prinzip entwickelt, bietet unser zukunftsorientiertes Produkt, der hochsichere Datensammler ARENDAR, innovative Features für die Industrie. Als kryptografisch verschlüsseltes Sicherheits-IIoT-Gateway sorgt er einerseits für eine sichere Trennung der IT-Netze, ermöglicht dennoch einen Datenaustausch zwischen Verwaltung und Produktion.

Darüber hinaus verbindet der ARENDAR MES-Systeme und Produktionsmaschinen, ermöglicht eine effektive KI-Auswertung von Produktionsdaten mittels Datenvorberarbeitung, liefert Informationen für vorausschauende Wartung und bietet einen sicheren Fernwartungszugang.