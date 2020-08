Der EU-Action-Plan: Kampf gegen GW und Terrorismusfinanzierung ? Quo vadis Europa?, 25. September 2020, Webinar

In diesem Webinar werden die Hintergründe, die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die zu erwartenden Auswirkungen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dargestellt und besprochen.

Zudem werden in diesem Zusammenhang auch Probleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk anhand von praxisbezogenen Fallbeispielen aufgezeigt und geeignete Lösungsvorschläge unterbreitet. In diesem Kontext besteht für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen zur Diskussion zu stellen.

Die Referentin RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-Action-Plan in ihrer Funktion als Head of Global Standards AML der Commerzbank sehr intensiv und ist auch in die institutsinterne Umsetzung der resultierenden regulatorischer Anforderungen eingebunden.