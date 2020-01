Der Fehler von Siemens

Siemens hat sich entschieden – für die Vertragstreue, gegen

das Klima. Der Konzern liefert die Signalanlage für die Transportbahn, die

künftig eine der weltgrößten Kohleminen in Australien mit dem Exporthafen

verbinden wird. Es war wahrscheinlich, dass es so ausgehen würde – trotz des

öffentlichen Drucks, den vor allem die Fridays for Future-Aktivisten aufgebaut

hatten. Siemens hätte zwar locker auf den Umsatz von 18 Millionen Euro aus dem

Australien-Deal verzichten können. Doch der Konzern sah das Risiko als zu groß

an, als unsicherer Vertragspartner dazustehen und damit womöglich andere,

größere Geschäfte zu gefährden. Aus interner Sicht mag das nachvollziehbar sein.

Nur: Die reicht heute nicht mehr. Der Imageschaden für den Konzern ist

unkalkulierbar. Er hätte besser jetzt die Notbremse gezogen und sich der Linie

der Konkurrenten Alstom und Hitachi angeschlossen, die eine Beteiligung an dem

rufschädigenden Projekt in Australien ablehnten.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4490899

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell