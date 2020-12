Der Gipfelstürmer: Glatthaar-Keller-Gründer Joachim Glatthaar veröffentlicht seine Biographie

Im Jahr 1980 begab er sich auf eine unternehmerische Reise, die heute, vierzig Jahre später, wahrlich eine internationale Erfolgsstory ist und im Baden-Württembergischen ihren Lauf nahm. Ausdauernder Unternehmer, der Region und den Menschen verbunden, innovativer Kopf – das ist Joachim Glatthaar. Seine Erinnerungen schrieb er in den letzten Monaten auf, jetzt erschien im Verrai-Verlag sein Buch „Joachim Glatthaar Der Gipfelstürmer“.

Mit eigenen Erfahrungen macht Joachim Glatthaar in seinen Geschichten anderen Menschen Mut, ihre Träume zu verwirklichen und an ihre Ziele zu glauben. Mit einem Augenzwinkern berichtet er auch, was Scheitern heißt und welche Lehren er daraus gezogen hat. Nicht nur das Werden und Wachsen des heutigen europäischen Marktführers im Kellerbau erfährt der Leser. Für angehende und erfahrene Unternehmer ist das Buch eine kurzweilige Inspirationsquelle gleichermaßen, macht es doch deutlich, wie man sich Anerkennung als Manager erarbeitet. Im Buch zeigt Glatthaar dem Leser beeindruckend, welche Tugenden es auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer braucht: Leidenschaft, Erfindergeist, Zielstrebigkeit. Und das Glück des Tüchtigen.

„Joachim Glatthaar Der Gipfelstürmer“, ISBN13: 978-3-948342-12-8

