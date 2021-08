Der globale Markt für Roboter-Führungshunde wird zwischen 2022 und 2030 ein Wachstum um eine signifikante CAGR verzeichnen; Niedrige Produktionskosten gegenüber dem Training von Hunden, um das Marktwachstum anzukurbeln

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Roboter-Führungshunde im Prognosezeitraum, d. h. 2022 – 2030, eine signifikante CAGR erreichen wird. Das Segment der visuellen Assistenz wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die größte Marktgröße aufweisen, da die Kosten für den Blindenführhund gegenüber der Ausbildung eines Blindenführhundes zur Unterstützung einer sehbehinderten Person geringer sind.

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Blindenführhunde aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Robotik und der zunehmenden Fälle von Sehbehinderungen bei Menschen auf globaler Ebene wächst. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit über 2,2 Millionen Menschen sehbehindert, 1 Million davon vollständig blind. Darüber hinaus wird geschätzt, dass der zunehmende Einsatz von Robotik in verschiedenen Endverbraucherbranchen das Marktwachstum ankurbelt. Niedrigere Kosten für robotergestützte Blindenführhunde als die Ausbildung von Hunden sind ein weiterer wichtiger Faktor, der das Marktwachstum ankurbelt.

Laden Sie ein Beispiel dieses strategischen Berichts herunter: https://www.researchnester.com/sample-request-3450

Auf der Grundlage geografischer Analysen ist der globale Markt für Roboter-Führhunde in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von Robotik und des höheren technologischen Fortschritts voraussichtlich den größten Marktanteil gewinnen. Die hohen Ausgaben für die F&E-Aktivitäten sind ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber für das regionale Marktwachstum.

Die Forschung war globaler Natur und wurde in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark), Polen, Türkei, Russland, übriges Europa), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika). Darüber hinaus wurden Bereiche wie Marktgröße, YOY-Wachstum und Chancenanalyse, Wettbewerbsstudie der Marktteilnehmer, Investitionsmöglichkeiten, Nachfrage nach Zukunftsaussichten usw. abgedeckt und im Forschungsbericht angezeigt, um sicherzustellen, dass er tief eintaucht, um strategische Wettbewerbsinformationen in dem Segment zu erhalten .

Hohe Kosten für Hundetraining und niedrigere Kosten für Blindenführhunde, um das Marktwachstum anzukurbeln

Blindenhunde erfordern viel Training, was viel Geld und Zeit kostet. Im Gegenteil, robotergestützte Blindenführhunde werden taschenfreundlich sein, was das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus können diese Roboter auch zum Trainieren von Hunden verwendet werden, was erhebliche Ressourcen einsparen kann. Dies soll das Marktwachstum ankurbeln.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Beispielkopie des Strategieberichts herunterladen/anfordern: https://www.researchnester.com/sample-request-3450

Es wird jedoch erwartet, dass hohe Kapitalinvestitionen und eine langsame kommerzielle Umsetzung im Prognosezeitraum das Wachstum des globalen Marktes für Blindenführhunde stark hemmen.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des globalen Marktes für Blindenführhunde. Der Blindenführhund befindet sich noch in der Konzeptionsphase und wurde von Wissenschaftlern und Forschern der University of California, Berkeleys Hybrid Robotics Group, gebaut. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Konzept in den kommenden Jahren ein erhebliches kommerzielles Wachstum erzielen wird. Es wird geschätzt, dass große Roboterunternehmen, darunter Anduril Industries Inc., SKYDIO, INC., Diligent Robotics Inc. und andere, in den kommenden zehn Jahren in diese Technologie investieren werden. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Roboter-Führhunde, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft.

Lesen Sie weitere Informationen unter https://www.researchnester.com/reports/robotic-guide-dog-market/3450