Der Goldpreis im Herbst

Seit 1970 ist der September statistisch auf Platz sechs unter den besten Goldmonaten. 2012 brachte der September einen hohen Goldpreis, Ursache war die Eurokrise. Bis zum Jahr 2013 rutschte der Preis des edlen Metalls nach unten. In den letzten acht Jahren notierte der Goldpreis eher schwach im September. Sicher noch im Gedächtnis ist der September 2008, Stichwort Lehman-Pleite. Ein einziger Tag brachte den Goldpreis um 100 US-Dollar nach oben, dann ging es nach unten, bevor der Goldpreis nach oben ausbrach. So gab es gerade im September in manchen Jahren Extremwerte.

Heute scheint die Zukunft für den Goldpreis gut auszusehen, es wirken Faktoren wie Inflation, das Gelddrucken hält an und Chinas Bestreben nach einem digitalen Yuan könnte den US-Dollar schwächen und damit Gold stärken. Die Zentralbanken sind nach einem Tief im vergangenen Jahr dieses Jahr wieder in den Kaufmodus zurückgekehrt. Und mit einer weiteren Erholung seitens des Kaufverhaltens der Zentralbanken wird gerechnet. Niedrige Zinsen sind ebenfalls ein Thema, das die Goldpreise unterstützt.

Bezüglich des Goldangebots kam das meiste Gold im Jahr 2020 aus China, Australien, Russland, Kanada und den USA. Seit Jahren stagniert die Goldproduktion, denn große Bergbaugesellschaften haben sich bei Investitionen in die Exploration zurückgehalten. Der Goldpreis sollte also gut unterstützt sein und für mittel- und langfristige Anleger sehr gut geeignet. Und eine höhere Investitionsnachfrage tut auch den Goldgesellschaften gut. In jedem Anlegerprofil sollten daher Gold und Goldminenaktien dabei sein.

Möglich wäre ein Investment in Fiore Gold oder CanaGold.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=6YbRv9evZN4&t=7s – besitzt in Nevada die Pan-Mine, die erfolgreich produziert. Dazu kommt ein zweites Goldprojekt und jetzt auch noch ein drittes (Illipah), welches rund 1.600 Hektar Land mit einer früher produzierenden Goldmine enthält.

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=R_NVGNhZ6iE&t=8s – hat gerade wieder sehr gute Bohrergebnisse von seinem New Polaris Goldprojekt in British Columbia geliefert. Bis zu gut 30 Gramm Gold je Tonne Gestein konnten ausgemacht werden.

