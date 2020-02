Der internationale Investitionskongress im Berlin Capital Club am 25 Februar 2020

Wir laden Sie sehr herzlich ein am 25 Februar 2020 zum internationalen Investitionskongress im Berlin Capital Club.

Der De-Luxe Berlin Capital Club ist ein geschlossener «Club der Millionäre», in dem sich nur diejenigen versammeln, die das Glück haben, eine Mitgliedskarte zu erhalten: einflussreiche Investoren, Geschäftsleute und Politiker werden ihren Türen für Teilnehmer aus aller Welt gastfreundlich öffnen! Bei einer geschlossenen Zeremonie wird die Präsidentin des Internationalen Kongresses, Anna Stukkert, zusammen mit dem The New York Journal und The American Reporter die internationalen Preise überreichen.

Die Veranstaltung wird abgedeckt von Medien: American Reporter, The Los Angeles Journal, ABC, CBS, NBC, FOX, Yahoo Finance, The New York Journal, Digital Journal, Washington Morning und anderen. Internationaler Kongress für Immobilien und Investitionen (ICREI) – groß, prestigeträchtige Geschäftsveranstaltung in Europa. ? mehr als 2000 Teilnehmer aus 29 Ländern, die Immobilien vertreten im Wert von 500.000 bis 50 Millionen Euro; ? Bruttoumsatz von Transaktionen von mehr als 120 Millionen Euro; ? Mehr als 500 direkte B2C-Kunden aus 25 Ländern.

Während der Veranstaltung werden erstklassige Geschäftsleute nicht nur die Hauptprobleme, Trends und Perspektiven für die Entwicklung des internationalen Geschäfts diskutieren, sondern den Teilnehmern auch erklären, wie sie rentable Investitionen tätigen können. Eine Delegation unter Beteiligung von Investoren wird eine Begrüßungsrede und Sachkenntnis halten.

Folgende Person und Unternehmen nehmen an der Veranstaltung teil:

-Shaji Ul Mulk, indischer Milliardär, Mulk Holdings, Gründer von «Alubond», dem größten Verkleidungspanel der Welt, und “T10”, der ersten zehn Cricket-Liga der Welt. In den TOP 10 FORBES (Indien) enthalten. Mulk Holdings, ein globales Geschäftszentrum für Gesundheits-, Kunststoff- und Sportgeräte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter und verfügt über Produktions- und Produktionsstandorte in den USA, Europa, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Ghana.

-Rahman Yansukov – Präsident der Vereinigung der Unternehmer für die Entwicklung des Wirtschaftspatriotismus «AVANTI» erhält die «Top Congress

Awards – 2020» für die Umsetzung nationaler Projekte in Russland (Russland). Jetzt ist AVANTI das eigentliche Flaggschiff der Entwicklung des Geschäftspatriotismus in Russland, einer Organisation, deren Hauptziel darin besteht, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und das Unternehmertum in Russland bekannt zu machen.

-Amir Tehrani, CEO der Q-tec GmbH & Partner Emaar Properties, einer Investmentgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar (Deutschland).

-Mohamad Zaki, Partner und CEO Solitaire Investment, Investor, Millionär (VAE).

-Daniel Yves Ebersold von der Philip Morris GmbH wurde als «Bester Netzwerker Bayerns» (Deutschland) ausgezeichnet.

-Narasaraju Balakrishna, Investor, Millionär, CEO von Pristine Natural Resources Private Limited (Indien).

Datum: 25.02.2020 Zeit: 15.30 Uhr Ort: Berliner Hauptstadtclub am GendarmenMarkt, Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

Programm und Teilnahmekosten: http://congress-realty.com/de/registrierung/

Kontakt: +49 176 56554478 +49 162 2328333