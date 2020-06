“Der Klippenspringer? feiert seinen ersten Geburtstag ? und Kunden können ab 1.000 Euro einsteigen

Nachdem unser digitaler Vermögensverwalter vividam im Dezember 2018 mit zunächst drei Strategien gestartet ist, haben wir am 1. Juli 2019 unsere vierte und offensivste Strategie, den Klippenspringer, ins Rennen geschickt.

Mit vividam wollen wir jedem Anleger die Chance geben, einfach, digital und nachhaltig Vermögen aufzubauen. Und dabei gehen wir über DAS derzeitige Thema ?Klima? deutlich hinaus. ?Wir wollen gezielt einen positiven Impact auf Umwelt UND Gesellschaft erreichen sowie Anlegern zu mehr Gelassenheit und einem guten Gefühl verhelfen?, so Frank Huttel, der für das Portfoliomanagement zuständig ist. Wie ?hoch? die Wirkung in Bezug auf die 17 UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs) tatsächlich ist, daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. Ergebnisse wird es im zweiten Halbjahr geben. Das ist ein besonders spannendes Thema, zumal die 17 SDGs dieses Jahr ihren 5 Geburtstag feiern, so Huttel.

Was zunächst nur ein Arbeitstitel für die neue Strategie war, stellte sich im Nachhinein als treffende Bezeichnung heraus. Eine Aktienquote von 100% ist etwas für mutige, nicht nur junge Anleger, die über einen langen Anlagehorizont anlegen und sparen wollen und dabei die Schwankungen der Märkte nicht scheuen und als Chance erachten. Dabei kann es auch mal ?weh tun?, wenn man falsch auf der Wasseroberfläche aufkommt. Aber das Adrenalin macht es schon wieder wett!

Genau das hat die Strategie im Februar und März dieses Jahres auf Grund von Corona durchlaufen und ihre Stärken unter Beweis gestellt. Zwar hat vividam 100 auch deutlich verloren, aber weniger als der MSCI Weltindex in Euro. Hier zeigt sich, dass nachhaltige Fonds in der Regel ein geringeres Risiko als konventionelle Fonds haben. Diverse Studien belegen dies. An der anschließenden Erholung konnten die allokierten Fonds dann auch wieder partizipieren. Hier zeigt sich, dass ein prognosefreier, nachhaltiger Ansatz mehr als eine Daseinsberechtigung hat.

Nun wollen wir erst einmal feiern. Und anstatt uns beschenken zu lassen, wollen wir Ihnen ein Geschenk machen. Alle, die sich zwischen dem 1. und 15. Juli registrieren und Kunde werden, können ab 1.000 Euro einmalig plus 50 Euro Sparplan starten. Kinderdepots sind leider auf Grund der Online-Legitimierung nicht möglich, aber Eltern oder Großeltern können es für die Kinder bzw. Enkel abschließen und später verschenken und übertragen.

vividam richtet sich aber nicht nur an private Anleger, sondern z.B. auch an freie Finanz- und Versicherungsberater ? von ? 34c bis ? 34i GewO oder später unter der Aufsicht der BaFin. ?Die Kombination aus Nachhaltigkeit und einem hybriden System, das menschliche Erfahrung und technologische Leistungsfähigkeit vereint, unterscheidet uns vom wachsenden Angebot digitaler Vermögensverwalter und bietet entscheidenden Mehrwert?, so Frank Huttel.

Über vividam

vividam mit Sitz in Marburg ist die digitale Vermögensverwaltung der FiNet Asset Management AG. Ziel von vividam ist es, einen positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen sowie Anlegern zu mehr Gelassenheit und einem guten Gefühl zu verhelfen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, kombiniert vividam einen nachhaltigen Anlageansatz mit einem hybriden System, das menschliche Erfahrung und technologische Leistungsfähigkeit vereint. Das Team besteht aus langjährig erfahrenen Finanz-Experten, die Ihre persönlichen Ideale mit vividam digital und effizient umsetzen. Sämtliche Auswahl- und Anlageentscheidungen werden auf Basis der persönlichen Risikobereitschaft der Kunden getroffen. Portfoliorisiken werden mit moderner Technologie gemessen und kontinuierlich kontrolliert.

Die FiNet Asset Management AG (FAM) verfügt als Finanzdienstleistungsinstitut über eine Zulassung gemäß ? 32 KWG. Als Berater und Dienstleister ist die FAM spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Konzeptberatung für Private-Label-Fonds, die Anbindung unabhängiger Finanzberater sowie Haftungsdachlösungen für qualifizierte Berater und Finanzplaner. Die Tochter der 1999 gegründeten FiNet Financial Services Network AG in Marburg agiert als bankenunabhängiges Unternehmen und sieht dabei die Interessen der Kunden im Zentrum ihres Handelns. Sie hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN Principles for Responsible Investment) unterzeichnet und ist Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG),

Über FiNet Financial Services Network AG

(Muttergesellschaft der FiNet Asset Management AG)

FiNet Financial Services Network AG ist eine im Jahr 1999 gegründete Servicegesellschaft für unabhängige und selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler. Seit 20 Jahren gehört die AG zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Durch umfassende Unterstützung im Makleralltag, sorgt FiNet dafür, dass sich die Partner stets auf das Kerngeschäft konzentrieren können.

Medienkontakt:

Yannick Weber

PR & Marketing FiNet AG

E-Mail: pressekontakt@finet.de