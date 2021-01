Der Lebensversicherer SOMPO Himawari Life in Japan lanciert in Zusammenarbeit mit dacadoo die Linkx-Score-App zur Verbesserung des mentalen und körperlichen Wohlbefindens ihrer Kunden

SOMPO Himawari Life Insurance Inc. hat zusammen mit dem Schweizer Technologieunternehmen dacadoo die Linkx Score-Gesundheits-App entwickelt, welche die ganzheitliche Gesundheit fördert, indem sie einen umfassenden Überblick über den Körper, den Geist und den Lebensstil des Nutzers gibt.

Die Plattform basiert auf der preisgekrönten digitalen Gesundheitsplattform mit dem patentierten Gesundheitsindex von dacadoo und bietet neben der Messung der eigenen Gesundheit ein personalisiertes digitales Coaching, das die Nutzer zu einem gesünderen Lebensstil motiviert und inspiriert. Der Linkx-Score-Service wird ab dem 14. Januar 2021 exklusiv für Kunden von SOMPO Himawari Life auf Japanisch verfügbar sein.

?

Perfektes Zusammenspiel

Als Teil der Entwicklung zu einem Unternehmen, das die Gesundheit der Kunden unterstützt, bietet SOMPO Himawari Life jetzt eine neue Dienstleistung namens „Insurhealth?“ an. Diese integriert die Funktionen des Gesundheitswesens in den traditionellen Versicherungsbetrieb.

?

dacadoo bietet digitale Dienstleistungen basierend auf seiner Health Score Technologie an, die Gesundheit quantifizierbar macht. Sie beruht auf der Analyse von über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten aus der ganzen Welt, einschliesslich Japan. Die Geschäftspartnerschaft zwischen dacadoo und SOMPO Himawari Life wird diese Technologie nutzen, um gesundheitsbezogene Aktivitäten im Alltag mit der Quantifizierung von Gesundheitsrisiken und der Krankheitsprävention zu verknüpfen, mit dem Ziel, das Gesundheitsbewusstsein zu erhöhen und einen gesünderen Lebensstil zu fördern.

Funktionsmerkmale

SOMPO Himawari Life wird die Linkx-Score-Plattform, angepasst an japanische Nutzer, als Version der von dacadoo entwickelten Gesundheits-App anbieten. Zum ersten Mal in Japan wird sie als exklusiver Service für SOMPO Himawari Life Kunden zur Verfügung gestellt.

Die App unterstützt einen gesunden Lebensstil durch den Zyklus „Verstehen des eigenen Gesundheitszustands“ ? „Bereitstellung von Coaching, welches auf diesen Gesundheitszustand abgestimmt ist“ ? „Verfolgen und Reflektieren der Gesundheitsaktivität“ ? „Interaktion mit anderen Nutzern“.

Kundenerlebnis mit dem Linkx-Score

Durch das Scoring (Visualisierung) ihres Körpers, Geistes und Lebensstils, personalisiertes digitales Coaching und die Interaktion mit anderen Nutzern innerhalb der App, werden Benutzer auf spielerische Art und Weise unterstützt, gesundheitsbewusster zu leben.

Eine revolutionäre App für den japanischen Markt

Linkx Score unterstützt einen gesunden Lebensstil, indem es den Kunden durch den Gesundheitsindex und ein personalisiertes digitales Coaching personalisierte Informationen zur Verfügung stellt, die den Nutzer zu gesunden Veränderungen in seinem Alltag animieren.

Damit der Kunde seine allgemeine Gesundheit wirklich verstehen kann, nutzt die App auch Messinstrumente wie den BMI und Schrittzähler. Diese werden über die App oder per E-Mail an den Benutzer übermittelt, als Teil der Kommunikation zur Förderung der Verhaltensänderung.

Die von dacadoo angebotene digitale Gesundheitsplattform verbessert im Laufe der Zeit nachweislich die Gesundheitswerte der Benutzer, da sich der Benutzer seiner Gesundheit bewusster wird und versteht, welche Veränderungen zur Verbesserung erforderlich sind. Es werden auch Umfragen durchgeführt, um das Feedback der Nutzer für die Verbesserung und Weiterentwicklung der App einzuholen.

SOMPO Himawari Life wird seine Mission fortsetzen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem es seine Kunden durch die Bereitstellung von Dienstleistungen unterstützt, die einen gesünderen Lebensstil fördern und das Wohlbefinden steigern.

?

Über die Partnerschaft von SOMPO und dacadoo

Bitte beziehen Sie sich auf eine frühere Pressemeldung: SOMPO Himawari Life schliesst Partnerschaft mit Schweizer Health-Tech Unternehmen dacadoo [Japanisch] [Englisch]

Über SOMPO Himawari Life

Sompo Himawari Life bietet seinen Kunden einen neuen Service namens „Insurhealth“, der eine ursprüngliche Versicherungsfunktion und eine Gesundheitsunterstützungsfunktion als „Health Support Enterprise“ integriert und sie durch Lebensversicherungsprodukte und Dienstleistungen begleitet.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.himawari-life.co.jp/

dacadoo lizenziert eine digitale Gesundheitsplattform, einschliesslich des Gesundheitsindexes, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert heute Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in mehr als 16 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot –Connect, Score, Engage– unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre Kunden über seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt ausserdem eine Risk Engine zur Verfügung, die das relative Risiko in Bezug auf Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. dacadoo beschäftigt über 115 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatischpazifischen Raum und hat über 100 Patente für seine digitalen Lebens- und Gesundheitslösungen angemeldet.

Für weitere Informationen, besuchen sie www.dacadoo.com