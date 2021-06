Der Markt für Infrarot-Thermometer wird im Zeitraum 2020?2025 voraussichtlich um eine CAGR von 15% wachsen

Der globale Markt für Infrarot-Thermometer wird aufgrund des weltweiten Ausbruchs der COVID-19-Pandemie wachsen. Diese Pandemie hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach mehreren medizinischen Geräten geführt, darunter Vernebler, Blutdruckmessgeräte, medizinische Beatmungsgeräte sowie das berührungslose Thermometer. Um das hoch ansteckende Virus einzudämmen, ist die Temperaturüberwachung an öffentlichen Orten, einschließlich Einkaufszentren, Flughäfen, Büros und Schulen, zu einem wesentlichen Bestandteil geworden, wodurch die Nachfrage nach berührungslosen Thermometern steigt.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-91105

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Prominente Anbieter

? Omron Healthcare

? Paul Hartmann

? Hill-Rom-Beteiligungen

? Geratherm

EINBLICKE VON ANBIETERN

Die Größe des globalen Marktes für Infrarot-Thermometer befindet sich im Umbruch. Die Nachfrage floriert aufgrund von Innovationen und technologischem Fortschritt. Daher konzentrieren sich Global Player auf Expansionspläne, um die geografische Reichweite ihrer Produkte zu erhöhen.

In vielen Schwellenländern der APAC- und MEA-Regionen sind die weltweiten Outreach-Bemühungen besonders stark. Mehrere Hersteller von Infrarot-Thermometern in den USA und Europa beginnen, ihre Produkte vor Ort zu entwickeln und herzustellen. So erzielen beispielsweise wichtige Akteure wie Medtronic, Braun und Cardinal Health erhebliche Einnahmen aus dem weltweiten Verkauf. Daher sind mehrere große Global Player bereit, in Schwellenländer einzusteigen, um ihr Umsatzvolumen und ihre Gewinnmargen zu steigern.

Die folgenden Faktoren werden wahrscheinlich zum Wachstum des Infrarot-Thermometer-Marktes im Prognosezeitraum beitragen:

? Wachstum im Medizintourismus

? Entwicklung innovativer Produkte

? Nachfrage nach berührungslosen Multifunktionsthermometern

? Prävalenz von im Gesundheitswesen erworbenen Infektionen

INFRAROTTHERMOMETER MARKTSEGMENTIERUNG

Dieser Forschungsbericht enthält eine detaillierte Segmentierung nach Produkttyp, Anwendung und Geografie. Der Markt für berührungslose Infrarot-Stirnthermometer hatte 2019 mit 61 % den größten Anteil. Kontaktlose Thermometer sind einfach zu bedienen und liefern schnellere Ergebnisse, die für die Temperaturmessung bei Babys und Kleinkindern dringend empfohlen werden. Dies erhöht den Marktanteil des kontaktlosen Thermometers. Sie gelten als zuverlässige, komfortable und genaue Möglichkeit, die Körpertemperatur zu messen, insbesondere in der Pädiatrie.

Anbieter implementieren neue Technologien wie intelligente Lichtanzeigen zur Anzeige des Fieberniveaus. Sie werden wahrscheinlich intelligente Technologien einführen, die es ermöglichen, das Thermometer über Bluetooth mit einer externen mobilen Anwendung zu verbinden.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-91105

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Im-Ohr-Thermometer sind beliebter als Stirnthermometer, um die Temperatur bei Haustieren zu messen. Aufgrund des Vorhandenseins von Fell und unterschiedlichen Schweißapparaten haben sich Stirntemperaturscans in der Veterinärmedizin nicht als hilfreich erwiesen. Die Temperaturen im Ohr und im Rektum haben jedoch widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Zuverlässigkeit bleibt somit eine zentrale Herausforderung für den Markt.

In Nordamerika wird eine kontinuierliche Verbesserung erwartet, die bis 2025 zum höchsten inkrementellen Wachstum von 73,59 Mio.

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsmethodik

2 Forschungsziele

3 Forschungsprozess

4 Geltungsbereich & Abdeckung

4.1 Marktdefinition

4.1.1 Einschlüsse

4.1.2 Ausschluss

4.2 Basisjahr

4.3 Umfang der Studie

4.4 Marktsegmente

4.4.1 Marktsegmentierung nach Produkttyp

4.4.2 Marktsegmentierung nach Anwendung

4.4.3 Marktsegmentierung nach Geografie

5 Annahmen und Vorbehalte melden

5.1 Wichtige Hinweise

5.2 Währungsumrechnung

5.3 Marktableitung

Die Studie betrachtet das aktuelle Szenario des Infrarot-Thermometer-Marktes und seine Marktdynamik für den Zeitraum 2019-2025. Es bietet einen detaillierten Überblick über mehrere Marktwachstumsfaktoren, -beschränkungen und -trends. Die Studie bietet sowohl den Nachfrage- als auch den Angebotsaspekt des Marktes. Es profiliert und untersucht führende Unternehmen und andere prominente Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind.

SCHLÜSSELFRAGEN BEANTWORTET:

1. Wie groß ist der weltweite Markt für berührungslose Infrarot-Thermometer-Markt?

2. Wie wirkt sich COVID-19 auf die Nachfrage nach Infrarot-Thermometern aus?

3. Was sind die Faktoren, die das Wachstum des Infrarot-Thermometer-Marktes beeinflussen?

4. Was sind die Treiber, Branchentrends und Hemmnisse, die das Branchenwachstum beeinflussen?

5. Wer sind die wichtigsten Marktteilnehmer für Infrarot-Thermometer, und wie hoch ist ihr Marktanteil?

6. Was sind die Schlüsselstrategien der wichtigsten Marktteilnehmer?