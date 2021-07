Der Markt für Radiant Cooktops wird voraussichtlich bis 2024 einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden US-Dollar erzielen und zwischen 2020-2027 mit einer CAGR von über 5% wachsen

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Strahlungskochfelder bis 2024 einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird und im Zeitraum 2018-2024 mit einer CAGR von über 5 % wächst. Die zunehmende Akzeptanz intelligenter Technologien, eine höhere Anzahl energieeffizienter Produkte, die schnelle Urbanisierung und die steigende Zahl von Haushalten sind einige der Faktoren, die das Wachstum des Weltmarktes vorantreiben. Die steigende Popularität von modularen Küchen, Smart Homes und dekorierten Wohneinheiten treibt die Nachfrage nach eingebauten Strahlungskochfeldern auf dem Markt an. Die zunehmende Popularität von Küchenräumen mit modernem Design treibt die Entwicklung des Weltmarktes voran. Der Marktforschungsbericht bietet eine eingehende Marktanalyse und Segmentanalyse des globalen Marktes nach Varianten, Kochfeld-Oberfläche, Steuerungstyp, Endbenutzern und Geografie.

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche (globaler und regionaler Markt) behandeln.?

Die wichtigsten Anbieter auf dem Weltmarkt sind:

? SMEG

? Fisher & Paykel

? Westinghouse

? Miji International

? Elektrolux

Analyse wichtiger Anbieter

Der globale Markt für Heizstrahler ist aufgrund der Präsenz mehrerer internationaler und regionaler Akteure hart umkämpft. Eine große Anzahl von Massenmarken, die minderwertige und technologisch verbesserte Produkte herstellen, wird den Preiswettbewerb auf dem Markt verschärfen. Die Anbieter konzentrieren sich auf Werbestrategien, indem sie Erlebniszentren aufbauen, um eine maximale Anzahl von Verbrauchern auf dem Weltmarkt anzuziehen. Die Einführung intelligenter Elektrokochfelder, die mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden sind, wird die Spieler ermutigen, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Das Wettbewerbsniveau auf dem globalen Markt für Heizstrahler besteht in Bezug auf Merkmale wie Qualität, Quantität, Technologie, Service und Preis.

Markt für strahlende Kochfelder ? Segmentierung

Dieser Marktforschungsbericht enthält eine detaillierte Marktsegmentierung nach Varianten, Kochfeldausführung, Steuerungstyp, Endbenutzern und Geografie. Der globale Markt für Strahlungskochfelder nach Varianten ist in eingebaute und tragbare unterteilt. Das Segment der Einbaukochfelder dominierte 2018 mehr als die Hälfte des Gesamtmarktes und wuchs im Prognosezeitraum mit einer CAGR von mehr als 5 %. Die zunehmende Popularität moderner und zeitgemäßer Küchen fördert das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt. Die zunehmende Verwendung mehrerer Farben, Arbeitsplatten mit Quarzit, Schränke im europäischen Stil, Dampfbacköfen, komfortable Möbel und Einbauöfen und Kochfelder sind einige der jüngsten Wachstumstrends auf dem Weltmarkt. Tragbare oder freistehende Strahlungskochfelder sind beliebt Kochgerät unter den entwickelten Ländern. Der Hauptvorteil des Produkts ist seine Portabilität. Das Produkt ist im Allgemeinen leicht und leicht zu transportieren und sowohl für das Kochen im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

Das Kochfeld-Finish-Segment im globalen Markt für Strahlungskochfelder gliedert sich in Keramik-/Glattglasplatte und Elektrospule. Keramische/glatte Glasplatte ist mit einer CAGR von rund 6% im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment auf dem Weltmarkt. Die aufkommende Technologie bei Glaskeramikkochfeldern, bei der anstelle von elektrischen Spulen Halogenbirnen zum Erhitzen von Speisen verwendet werden, treibt das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt voran. Das Keramikglas besteht aus Lithiumcarbonat, das eine hohe Hitzebeständigkeit aufweist und eine harte Oberfläche zum Abstellen schwerer Gegenstände bietet. Die elektrische Spule ähnelt der von Gaskochfeldern im Aussehen. Die Spulen, die auch als Ringe und Brenner bekannt sind, befinden sich auf der Oberseite eines spiralförmigen Stahlrohrs, das durch elektrische Energie erhitzt wird. Der globale Markt für Strahlungskochfelder nach Steuerungstyp ist in Knopf- und Touchpad-Systeme unterteilt. Das Knopfsegment nahm 2018 mehr als die Hälfte des Gesamtmarktanteils ein und wuchs im Prognosezeitraum mit einer CAGR von über 5 %. Knopfsteuerung ist die traditionellste Art und weit verbreitet, was zu höheren Einnahmen auf dem Weltmarkt führt. Knöpfe sind im Vergleich zu allen anderen auf dem Weltmarkt erhältlichen Bedienfeldern haltbarer und zuverlässiger. Diese Touch-Bedienelemente verleihen der Kücheneinrichtung ein schlankes und zeitgemäßes Erscheinungsbild. Sie sind auch leicht zu reinigen. Ein einfaches Wischen kann Fingerabdrücke und andere verschüttete Flüssigkeiten entfernen.

Das Endbenutzersegment auf dem globalen Markt für Strahlungskochfelder ist in Haushalte und Gewerbe unterteilt. Der gewerbliche Sektor ist mit einer CAGR von etwa 6% im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment auf dem Weltmarkt. Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Geräten fördert das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt. Die wachsende Nachfrage von com

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsmethodik

2 Forschungsziele

3 Forschungsprozess

4 Abdeckung melden

4.1 Marktdefinition

4.2 Basisjahr

4.3 Studienumfang

4.3.1 Marktsegmentierung nach Varianten

4.3.2 Marktsegmentierung nach Kochfeldausführung

4.3.3 Marktsegmentierung nach Kontrolltyp

4.3.4 Marktsegmentierung nach Vertriebskanälen

4.3.5 Marktsegmentierung nach Endbenutzertyp

4.3.6 Marktsegmentierung nach Geografie

5 Annahmen und Vorbehalte melden

5.1 Wichtige Hinweise

5.2 Einschlüsse

5.3 Ausschlüsse

5.4 Währungsumrechnung

5.5 Marktableitung

Der Bericht berücksichtigt das gegenwärtige Szenario des globalen Marktes und seine Marktdynamik für den Zeitraum 2018-2024. Es bietet einen detaillierten Überblick über verschiedene Marktwachstumsfaktoren, -beschränkungen und -trends. Die Studie deckt sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite des Marktes ab. Es profiliert und analysiert auch die führenden Unternehmen und verschiedene andere prominente Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind.

Zu den wichtigsten Markteinblicken gehören

1. Die Analyse des globalen Marktes für Heizstrahler liefert Marktgröße und Wachstumsrate für den Prognosezeitraum 2019-2024.

2. Es bietet umfassende Einblicke in aktuelle Branchentrends, Trendprognosen und Wachstumstreiber zum globalen Markt für Heizstrahler.

3. Der Bericht enthält die neueste Analyse von Marktanteil, Wachstumstreibern, Herausforderungen und Investitionsmöglichkeiten.

4. Es bietet einen vollständigen Überblick über die Marktsegmente und die regionalen Aussichten des globalen Marktes für Heizstrahler.

5. Der Bericht bietet einen detaillierten Überblick über die Anbieterlandschaft, Wettbewerbsanalysen und wichtige Marktstrategien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.