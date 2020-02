Der Mensch im Zeitalter der Digitalisierung

Neue Doku-Serie von WELT-Online zeigt, wie COSMO CONSULT das Konzept der menschlichen Technologie verwirklicht

Jeder kennt die Namen der ?Big Player? in Industrie und Wirtschaft. Im IT-Umfeld sind amerikanische Konzerne wie Google, Apple und Microsoft das Maß der Dinge. Dabei vergisst man leicht, dass vor allem die mittelständischen Unternehmen mit ihrer Beständigkeit, ihrem Engagement und nicht zuletzt mit ihrem Erfindungsreichtum zum gesamtwirtschaftlichen Erfolg beitragen. WELT-Online hat jetzt mit Innovation Deutschland eine Doku-Reihe gestartet, in der genau diese Unternehmen und ihre Erfolgsrezepte näher beleuchtet werden ? und als Experte für die Digitalisierung ist COSMO CONSULT mit dabei.

Wenn man die Frage stellt, worum es in einem Unternehmen letztendlich geht, dann lautet die Standard-Antwort: wirtschaftlicher Erfolg. Doch bei genauem Hinsehen wird klar: Erfolg ist ? im wörtlichen Sinn ? nur eine Folge. Die eigentlichen Motivationen dafür, ein Unternehmen zu führen, liegen woanders. Natürlich ist es nicht unerheblich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber was gehört überhaupt dazu, diesen Erfolg zu erreichen?

Innovation hat viele Gesichter

Auf diese Frage gibt es mindestens ebenso viele Antworten, wie es erfolgreiche Unternehmen gibt. Denn jedes ist einzigartig in seinen Leistungen, seiner Geschichte und vor allem: in den Menschen, die ihr Engagement und ihre besonderen Talente einbringen. Am besten lässt man also die Firmen selbst zu Wort kommen. Und genau das hat das WELT-Online-Wirtschaftsressort im Rahmen seiner aktuellen Dokumentationsreihe ?Innovation Deutschland? getan.

Herausgekommen ist dabei ein persönliches Porträt des Mittelstands, das nicht nur die verschiedenen Wege zum unternehmerischen Erfolg nachzeichnet, sondern auch die Menschen zeigt, die dahinter stehen. Die Serie präsentiert Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche, die sich in ihrem jeweiligen Spezialgebiet durch besonders innovative Leistungen einen Namen gemacht haben ? wie COSMO CONSULT als einer der führenden mittelständischen IT-Berater und Digitalisierungsexperten.

Technologie ? und was noch?

?Innovation? ist sowohl Titel als auch Leitgedanke der Dokumentation ? und Innovation liegt COSMO CONSULT im Blut. Die IT-Branche insgesamt ist einer der maßgeblichen Innovationsmotoren, denn hier werden die digitalen Technologien entwickelt, die unsere Zukunft bestimmen. Und das gilt auch für die Zukunft von Unternehmen: Mit Intelligent ERP hat COSMO CONSULT beispielsweise als erster Microsoft-Partner weltweit eine Lösung vorgestellt, die KI-basierte Assistenzsysteme nutzt und damit eine neue Evolutionsstufe klassischer Geschäftsanwendungen darstellt.

Doch Technologie ist nur eine Zutat im Erfolgsrezept von COSMO CONSULT. Es gibt einen weiteren, mindestens ebenso wichtigen Faktor, der bei aller Technologie-Begeisterung und Innovationsgeschwindigkeit leicht vergessen wird: Es geht es um die beteiligten Menschen. Für COSMO CONSULT ist Technologie kein Selbstzweck. Oder ? um es mit einem Satz des Vorstandsvorsitzenden Uwe Bergmann zu sagen: ?Die Digitalisierung muss dem Menschen dienen.?

Fazit

Digitalen Technologien gehört die Zukunft. Aber die Zukunft wird immer noch von Menschen gemacht ? für Menschen. Wenn Sie wissen wollen, wie COSMO CONSULT es schafft, die Menschen auf die Reise in die Digitalisierung nicht nur mitzunehmen, sondern sie auch zu inspirieren und für innovative Technologien zu begeistern, dann sind Sie bei der neuen WELT-Online-Dokumentationsreihe Innovation Deutschland genau richtig.

Mit über 1.200 Mitarbeitern an 42 internationalen Standorten – davon 14 in Deutschland – ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum Internet of Things (IoT) umfasst. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.