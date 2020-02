“Der Mittelstand ist der bessere Arbeitgeber” / Planat ist ein ERP-Branchenprimus aus dem Mittelstand und bietet solide Aussichten

Der Arbeitsmarkt vor allem für IT-Fachkräfte ist

umkämpft und wird regelmäßig durch Branchenriesen dominiert, die Bewerber meist

schon direkt an den Universitäten vereinnahmen. Die Enttäuschung kommt dann

hinterher: “Der Mittelstand ist der bessere Arbeitgeber. Diese Unternehmen haben

eine Größe, in der sich einzelne Mitarbeiter entfalten können, und mehr vom

Unternehmensablauf kennenlernen als in einem Box Office”, sagt Christian Biebl,

Geschäftsführer von Planat. Das mittelständische Unternehmen zählt zu den

führenden Anbietern von ERP-Software für produzierende Unternehmen. Der Großteil

der Kunden stammt ebenso aus dem Mittelstand – der wirtschaftlichen Stütze der

Bundesrepublik. 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland zählen zu den

Mittelständlern, und insgesamt fast 60 Prozent der sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten arbeiten in diesen Unternehmen. Kein Wunder, dass auch 81,7

Prozent aller Ausbildungsplätze im Mittelstand zu finden sind.

Erfolgreich ausbilden, Nachwuchs schaffen

Auch Planat bildet aus und schafft sich so einen Teil Nachwuchs für die

Entwicklung der Software sowie Umsetzung der Kundenprojekte. Während der

Ausbildung werden die jungen Menschen intensiv betreut und tragen auch

frühzeitig eigene Verantwortung. Auch Absolventen steigen mit mehr Eigen- und

Projektverantwortung ein. Einem ERP-System kommt dabei elementare Bedeutung zu,

es vereint alles Wissen und alle Vorgänge wie Prozesse in einem Unternehmen.

“Ein ERP/PPS- System wie unser FEPA ist eine komplexe Unternehmenssoftware, die

alle Geschäftsabläufe auf einer Plattform vereint. Das verhilft Unternehmen zu

mehr Transparenz, Planbarkeit und drastischer Einsparung von unproduktivem

Zeitaufwand. Diese Projekte von der Analyse bis zur Implementierung sind

spannend und herausfordernd”, erklärt Christian Biebl von Planat.

Kurze Wege, schnelle Entscheidungen

Der Mittelstand genießt noch weitere Vorteile gegenüber Konzernen und

Großunternehmen: Die Wege sind kurz, und während CEOs meist unnahbar im höchsten

Stockwerk sitzen, ist der Geschäftsführer und oftmals in Personalunion auch

Inhaber eines kleineren Unternehmens stets für seine Mitarbeiter greifbar.

“Anders wäre es nicht möglich, und nur so können wir Innovationen schnell

umsetzen. Denselben Anspruch haben wir auch unseren Kunden gegenüber – schnell

und dynamisch umzusetzen, was den Unternehmen im Alltag Vorteile verschafft”, so

Christian Biebl. Austauschbarkeit wird im Mittelstand ebenso klein geschrieben –

während im Konzern bei strategischen Leitungsentscheidungen oftmals ganze

Geschäftsbereiche abgestoßen oder geschlossen werden, sind bei kleinen und

mittelständischen Unternehmen alle Hände an Deck gefragt und werden auch sicher

benötigt.

Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbaren

ERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service “Made in Germany” für

den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software

Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit

Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können

bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse

Add-ons, wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder

Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,

modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35 Jahren durch

branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.

