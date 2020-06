Der neue Aperio? H100: Eleganter Türdrücker für eine einfach integrierbare, drahtlose Zutrittskontrolle

Der neue Aperio? H100 Türdrücker vereint die Leistung und Flexibilität einer drahtlosen Zutrittskontrolle mit einem schlanken, minimalistischen Türdrücker. Mit dem Aperio? H100 der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH können nahezu alle Innentüren nachgerüstet werden. Der batteriebetriebene Türdrücker ergänzt zum einen das Zutrittskontrollsystem SCALA, zum anderen lässt sich der H100 in verschiedenste Systeme von Fremdanbietern integrieren und erlaubt eine kostengünstige Erweiterung der drahtlosen Zutrittskontrolle auf mehrere Türen.

Der elegant gestaltete Aperio? H100 eignet sich perfekt, um die Zutritte an Innentüren ohne Sicherheitsanforderungen mit einer Zugbelastung von maximal 60N am Drücker zu organisieren; zum Beispiel in Büro- oder Konferenzräumen. Eingebunden wird der drahtlose Türdrücker in ein Online-Zutrittskontrollsystem oder er wird als eigenständige Lösung offline betrieben. Der Aperio? H100 überzeugt durch eine besonders kompakte Bauweise und zeitgemäße Optik, die Batterie konnte in den Drücker integriert werden. Bei bestehenden Türen lässt sich die neue Lösung von ASSA ABLOY einfach nachrüsten ? kein Bohren, keine Kabel sind nötig. Der vorhandene mechanische Zylinder kann weiterverwendet werden.

Organisatorische Sicherheit für Innentüren

Der Aperio? H100 ist auf maximale Flexibilität ausgelegt und passt nahezu zu jedem Innentürformat. Dabei ist der designorientierte Türdrücker kompatibel mit den meisten gängigen europäischen (DIN) Einsteckschlössern. Der Drücker ist für Rechts- und Linksmontage an Türen mit 35 Millimeter bis 80 Millimeter Stärke erhältlich, optional in U-Form und mit USB-Adapter als einfache Serviceschnittstelle.

?Wie alle Aperio?-Lösungen bringt auch unser neuer Drücker zusätzlichen Komfort für den Betreiber und Nutzer ? und das zu einem äußerst attraktiven Preis?, erklärt Sebastian Seisser, Produktmanager Zutrittskontrolle bei ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH. ?Der Aperio? H100 ist die sinnvolle Erweiterung unseres Sortiments. Die neue drahtlose Zutrittskontrolle ist die perfekte Lösung für Büros und Konferenz- und Laborräume.?

Der neue Aperio? H100 Türdrücker rundet das umfangreiche Sortiment der drahtlosen Aperio? Zutrittskontrollsysteme ab. Dieses beinhaltet bereits die Aperio? Online- und Offline-Zylinder (C100) und -Beschläge (E100) sowie Online- und Offline-Schlösser (L100). Weitere Informationen, wie Aperio? die Sicherheit und den Komfort in Gebäuden verbessert, vermittelt der Film, der unter dem folgenden Link verfügbar ist: www.assaabloyopeningsolutions.de/h100

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON, effeff, KESO und Yale qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Die ASSA ABLOY Gruppe ist Weltmarktführer bei Zugangslösungen. Die 49.000 Mitarbeiter der Gruppe erwirtschaften einen Jahresumsatz von 8,9 Milliarden Euro. ASSA ABLOY hat eine führende Stellung bei effizienten Türsystemen, Trusted-Identity-Lösungen, automatischen Eingangslösungen und weiteren Segmenten. Die Innovationen von ASSA ABLOY erlauben einen sicheren, geschützten und komfortablen Zugang zu physischen und digitalen Orten. Mit unseren Lösungen tragen wir zu einer offeneren Welt für Milliarden Menschen bei.

