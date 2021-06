Der neue CarLo REPORT ist da!

Pünktlich zum Hochsommer in Deutschland ist brandaktuell die Sommeredition unseres beliebten Kundenmagazins erschienen. Spannende Themen aus der Welt der Logistik und rund um Soloplan erwarten Sie:

Werfen Sie einen Blick auf den ganz besonderen Truck, der seit kurzem auf den Straßen Südafrikas unterwegs ist, entdecken Sie die technischen Neuerungen, die in naher Zukunft bei unserer Logistiksoftware anstehen oder informieren Sie sich über den Baufortschritt unseres Hotels in Soloplan City. Außerdem im Magazin: Wie Künstliche Intelligenz eine große Hilfestellung bei der Transportplanung sein kann und alle Informationen zu unserer Webinarreihe ?go digital?.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Die Online-Ausgabe unseres Kundenmagazins finden Sie HIER.

Sie möchten unseren aktuellen CarLo REPORT in der Papier-Variante? Kein Problem ? wir schicken Ihnen gerne Ihr ganz persönliches Exemplar zu. Kontaktieren Sie uns dazu einfach unter +49 831 57407 ? 0 oder per E-Mail an marketing@soloplan.de .

Haben wir Ihr Interesse an CarLo geweckt oder möchten Sie mehr über Soloplan und unsere Produktfamilie erfahren? Dann vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin oder kontaktieren Sie uns per Mail an vertrieb@soloplan.de vertrieb@soloplan.de ?oder per Telefon unter?+49 831 57407 300.

Willkommen bei Soloplan, DEM Softwarehaus der Logistikbranche.

Die Soloplan GmbH ist einer der führenden Hersteller von Logistiksoftware. Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 210 Mitarbeitern entwickeln und vertreiben wir mit der CarLo?-Produktfamilie eine flexible und intuitiv zu bedienende Premiumsoftware zur effizienten Abwicklung sämtlicher Aufgaben rund um das Thema Transportmanagement.

Aufgrund unseres stetigen Wachstums haben wir im Mai 2019 unser neues Firmengebäude in Soloplan City in Kempten (Zentrale) bezogen. Mit modernsten Arbeitsplätzen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in Kempten (Allgäu) und unseren weiteren Niederlassungen in Dresden, Frankreich, Polen sowie in Südafrika bieten wir ganz persönliche Entwicklungsperspektiven. Dies auch weltweit – mit unseren Partnern oder verbundenen Unternehmen in Indonesien/Asien und Portugal.

In einem Softwareunternehmen zu arbeiten, bedeutet nie stillzustehen, sich immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Die Welt der IT eröffnet jeden Tag neue Möglichkeiten – arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, diese umzusetzen.