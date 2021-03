Der neue Katalog 2021 ist da!

Auf über 500 Seiten bietet der neue Katalog von Miller Maschinen und Werkzeuge eine große Auswahl an stationären Maschinen sowie an Elektro- und Handwerkzeugen bekannter Marken sowie zahlreiches Zubehör.

Alle Katalogartikel verlassen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang das Haus. Versandkosten entstehen nur bei Bestellungen unter 60 Euro.

Falls Fragen zu den Produkten auftauchen, helfen die Mitarbeiter von Miller gerne aus – telefonisch unter 07561/91399-0 oder per E-Mail info@mima.de.

Der Katalog ist per Post an die Kunden unterwegs und sollte spätestens Ende März ankommen.

Wer den Katalog nicht per Post erhalten hat, kann diesen gerne hier anfordern. Oder Sie blättern online.

Miller GmbH Maschinen und Werkzeuge hat alles, was man für die perfekte Holzbearbeitung braucht: Ein riesiges Stationär-Maschinenprogramm, das von der kleinen Hobelmaschine bis zum CNC-Bearbeitungszentrum reicht, alle namhaften Elektrowerkzeuge von Herstellern wie Festool, Mafell, Fein etc. und nicht zuletzt unzählige Hand- und Maschinenwerkzeuge in Top-Qualität.

Im Ausstellungszentrum in Leutkirch, Landkreis Ravensburg, informieren die Mitarbeiter ausführlich über die Vorteile der Produkte. Auf der über 3500 qm Ausstellungsfläche sind zudem Gebrauchtmaschinen in jeder Größe und Preisklasse zu finden. Alle Katalogartikel sind lagernd und verlassen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang das Haus.