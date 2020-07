Der neue Onlineshop von Omniprotect: Der digitale Online-Fachhandel für Arbeitsschutz und Arbeitsbekleidung

Die Zeit vergeht, wie im Flug, wenn man Spaß hat. Nach nun über fünf Jahren, seit der Gründung des jungen Unternehmens omniprotect.de GmbH aus Hannover, ist es endlich soweit. Die am 27. Dezember 2013 gegründete omniprotect.de GmbH präsentiert voller Stolz die neue Internetpräsenz mit modernem Onlineshop. So will omniprotect.de das Einkaufserlebnis und die Zufriedenheit noch weiter steigern. Manchmal kommt auch ein Onlineshop in die Tage und braucht eine Auffrischung.

Bessere Übersicht, noch mehr auf mobile Geräte optimiert und ein freundliches Design werden die Bestellung noch einfacher machen.

Omniprotect.de der digitale Online-Fachhandel für Arbeitsschutz?

Mit dem Ziel vor Augen, einen attraktiven und einfachen Online-Shop ins Leben zu rufen, der seine (zukünftigen) Kunden die gesamte Produktpalette des Arbeitsschutzsortiments von Kopf bis Fuß auf einen Klick und Blick anbietet, entstand omniprotect.de. Der wichtigste Schritt Richtung Unternehmensziel war die Etablierung des Onlineshops im September 2014 mit den ersten 150 Arbeitsschutzartikeln.

?Mit den gesammelten Erfahrungen von über fünf Jahren, haben wir uns ans Werk gemacht unsere Stärken noch weiter auszubauen und diese in unserem neuen Onlineshop umzusetzen?, so Sonia Niedhart – Geschäftsführerin der omniprotect.de GmbH

Der neue Onlineshop für omniprotect.de wird alsbald gelauncht und wartet mit vielen kreativen und simplen Lösungen und Features auf. Neben einer verbesserten Struktur gibt es eine noch differenziertere Suchfunktion und kundenfreundlichere Produktbeschreibungen. Innovation wird nicht nur in der neuen Struktur ersichtlich, sondern auch durch neue und verbesserte Produkte, welche stetig in das Sortiment aufgenommen werden. Den allgemein beliebten und gern genutzten Kundenservice per Telefon und Mail behält omniprotect.de natürlich bei.

Individuelle, fachspezifische, professionelle und vor allem persönliche Kundenbetreuung ist dem familiengeführten Unternehmen wichtig.? Der Erfahrungsschatz der Gründer bildet die Kernkompetenz, aus welcher sich die Werte und die Produktauswahl für den Onlineshop ableiten. Das fundierte Know-how des gesamten Teams von omniprotect.de resultiert aus der langjährigen Arbeit in den Bereichen Arbeitsschutz und online Vertrieb. Diesen Erfahrungsschatz macht sich das Unternehmen zu Nutze, um den Kunden noch besser zu verstehen und ihm so stets mit hochwertigen Arbeitsschutzprodukten zu beliefern und eine gleichbleibend hohe Servicequalität zu bieten.

Der neue Webshop mit schlanker Struktur & effizienten Prozessen?

Der Online-Fachhandel besticht durch eine übersichtliche Sortierung der Produkte, praxisnahe und ausführliche Produktbeschreibungen sowie eine professionelle, fachkompetente, und persönliche Kundenbetreuung am Telefon und per Mail. Schnelligkeit und Kompetenz bildet in diesem digitalen Online-Fachhandel für Arbeitsschutz den Kern und stellt eine perfekte Kombination dar, wenn es darum geht, ein kundenfreundliches und individuelles Einkaufserlebnis zu schaffen.

Omniprotects Leistungsversprechen:

? persönliche und fachkompetente Beratung

? schnelle Lieferung von Lagerware

? Serviceorientierung

? Kosteneffizienz

? Leistungsoptimierung

? Sortimentsvielfalt dank Newscommer

Auswählen kann der Kunde zwischen mehr als 6500 Artikeln rund um Arbeitsschutz und moderner Workwear. Das Sortiment wird ständig aktualisiert und modernisiert, so dass der Kunde immer das passende Produkt finden kann. Die breite und modische Auswahl von hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung ist auf unterschiedlichste Branchen ausgelegt, sodass jeder Kunde den optimalen Schutz für die ausgeübte Tätigkeit findet, egal ob im Beruf oder als Heimwerker Die schlanke Struktur ermöglicht mit wenig Aufwand die Suche nach dem gewünschten Artikel und überzeugt zudem mit einem schnellen und zuverlässigen Versand.?

Die omniprotect.de GmbH wurde 2014 gegründet und ist auf den Vertrieb hochwertiger Arbeitsschutzprodukte und Berufsbekleidung im Internet spezialisiert. Die Produkte sind selbstverständlich, wenn eine Norm existiert, für den gewerblichen Einsatz nach EN zertifiziert. Auch der anspruchsvolle Heimwerker findet hier hochwertige Schutzprodukte für viele handwerkliche Tätigkeiten.?

Unser Büro befindet sich in einem Bürokomplex in der Wohlenbergstraße in Hannover von dem aus wir unseren Kunden schnell, professionell und umfassend beraten. Mit unseren Mitarbeitern können wir auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz(-bekleidung) zurückgreifen; eine Garantie für einen kompetenten Service. Unser Hochregallager befindet sich direkt nebenan in einem großen Gewerbegebiet. Auf mehr als 2000 m? lagern die von uns angebotenen Produkte. Durch die gute Anbindung an die Autobahn und die perfekte Zusammenarbeit mit DPD und DHL können wir eine schnelle Lieferung garantieren.

Bei der Auswahl unserer Produkte setzen wir auf hohe Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, damit unsere Kunden in ihrem Tätigkeitsfeld stets gut geschützt sind. Weltweite Geschäftsverbindungen ermöglichen uns die ständige Verbesserung und Erweiterung unseres Sortiments, stets zum Nutzen unserer Kunden.