Der neue?Tradebyte-Connector für Magento 2?ist da!

In Kürze steht Händlern der neue?Tradebyte-Connector für Magento 2 zur Verfügung.?Bevor am 15.07.2020 das offizielle Release stattfindet, haben Händler während?der Early-Access-Phase?ab dem 01.07.2020 bereits die Möglichkeit, das neue Modul zu installieren und ihre Integration gemeinsam mit PHOENIX MEDIA und Tradebyte anzustoßen. In diesem Zeitraum werden regelmäßig?Updates bereitgestellt.

Dank langjähriger Support-Erfahrung resultierend aus der Arbeit mit den bisherigen Modulen für Magento 1?und 2 sowie einer engen Zusammenarbeit mit Tradebyte konnte das Modul adäquat und den neuesten Standards entsprechend angepasst werden und hält zahlreiche Optimierungen wie beispielsweise eine verbesserte Konfigurationsoberfläche und Prozesskontrolle bereit.

Der Tradebyte-Connector im Überblick

Das Tradebyte-Connector-Modul bildet die Schnittstelle zwischen Magento und TB.One und vereint Produktverwaltung und Bestellwesen. Sowohl PIM als auch OMS Operationen werden unterstützt.?Produktdaten, Kategorien, Preise und Lagerbestände synchronisieren und alle gewünschten Kanäle wie Marktplätze oder Plattform?bedienen,?ist ab sofort ein Kinderspiel.

Abhängig vom Projekt-Setup wird in den Bereichen PIM und OMS das jeweils führende System ausgewählt, sprich TB.One oder Magento.?Es besteht mit dem Tradebyte-Connector-Modul also auch die Möglichkeit,?Magento als führendes System einzusetzen.?So können Produkte in das TB.One System exportiert und Bestellungen daraus importiert werden.

Die nächsten Schritte

Kontaktieren Sie uns, um ein entsprechendes Angebot für ein Upgrade auf das Magento 2 Modul oder eine Neuinstallation?zu erhalten. Nach Auftragseingang vereinbaren wir umgehend einen Termin für eine erste Integrationsbesprechung mit Ihrem Projektteam.

Sie möchten mehr zur neuen Version des Tradebyte-Connectors erfahren und interessieren sich für eine Anbindung an Ihren Onlineshop?

Dann kontaktieren?Sie Lea Hildenbrand als persönliche Ansprechpartnerin bei PHOENIX MEDIA?per E-Mail an lea.hildenbrand@phoenix-media.eu oder Jens Thaler?bei Tradebyte per E-Mail an jens.thaler@tradebyte.com.

Wir?beraten Sie gerne!

Seit über zehn Jahren entwickelt PHOENIX MEDIA anspruchsvolle und ganzheitliche Lösungen im E-Commerce-Bereich. Von der Systemintegration über die Performance Optimierung bis hin zum Hosting ? mit seinen umfassenden Serviceleistungen realisiert der Adobe Gold Magento Commerce Solution Partner in Deutschland und Österreich maßgeschneiderte Lösungen für jede Herausforderung. Als Spezialist für Online-Shop-Systeme haben Qualität und Erfolg für seine Kunden höchste Priorität. Daher sind zielorientierte Beratungen sowie leistungsstarke Technologien und Partner feste Bestandteile jedes Kundenprojekts. ?

PHOENIX MEDIA besetzt am Markt eine führende Position: Namhafte Brands vertrauen auf seine Komplettlösungen für einen erfolgreichen Einsatz von E-Commerce-Plattformen.

Mehr Informationen unter www.phoenix-media.eu