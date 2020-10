Der neue Zebra MC2200 / MC2700 für KMU

Jedes kleine und mittelständische Unternehmen profitiert davon, wenn Mitarbeiter besonders mobil und flexibel sind. Daher setzen viele Unternehmen auf MDE Geräte, um die tägliche Arbeit von Angestellten zu vereinfachen und flexibler zu gestalten. Doch bieten häufig budgetfreundliche und erschwingliche MDE Geräte einen eingeschränkten Funktionsumfang. Dadurch sind häufig verschiedene MDE Geräte für unterschiedliche Arbeitsbereiche notwendig, um genau die Bedürfnisse abzudecken, die die jeweiligen Bereiche haben. Für das Unternehmen stellt das einen erheblichen Mehraufwand dar in der Beschaffung, der Geräteverwaltung als auch im täglichen Gebrauch. Mit dem neuen Zebra MC2200 und dem Zebra MC2700 bietet sich für Unternehmen eine erschwingliche und zugleich praktische Lösung, die allen Anforderungsprofilen gewachsen ist.

Begleiter für effizientes Arbeiten

Mit seiner WLAN Funktion ist der Zebra MC2200 ideal für Arbeiter in der Lagerhaltung, Fertigung oder dem Einzelhandel, wohingegen der MC2700 dank WLAN und Mobilfunk ideal für Mitarbeiter im Außendienst ist. Dank seiner Ergonomie und Leichtigkeit setzt das Gerät neue Maßstäbe im Komfort. Die spezielle Größe, Position, Form und Farbe der Tastatur vereinfachen die Bedienung, so dass Mitarbeiter effizient und problemlos mit dem Gerät arbeiten können. Ein aufsteckbarer Pistolengriff erleichtert die Bedienung bei scanintensiven Aufgaben durch einen Auslöser am Griff.

Business Features für Unternehmen

Auch die Ausstattung des Zebra MC2200 und des Zebra MC2700 ist kompromisslos. Ein robustes Design macht die MDE Geräte strapazierbar und resistent gegen Wasser, Staub als auch Stürze auf Beton. Schnee, Regen, Kälte und Hitze machen dem MC2200 und MC2700 nichts aus, so dass Sie immer auf die robusten Zebra Geräte zählen können. Gorilla Glas schützt die anfälligsten und sensibelsten Komponenten der Geräte vor Kratzern und Rissen: Display und Scanfenster. Dank einem leistungsstarken Qualcomm Prozessor und einem performanten Android 10 Betriebssystem bietet der MC2200 und der MC2700 hervorragende Leistung, die Desktop ähnliche Geschwindigkeit verspricht ? selbst bei aufwendigen und anspruchsvollen Applikationen. Android 10 bietet obendrein die aktuellsten Betriebssystemfunktionen und erlaubt ein Update auf Android 11. Mit einem leistungsstarken Zebra Scanner und einer optionalen 13MP Kamera auf der Rückseite lassen sich Prozess- und Auftragsdaten schnell, genau und mühelos erfassen. Der Standardakku hält zwei Arbeitsschichten durch, der Erweiterungsakku sogar drei Schichten.

Zebra MC2200 und Zebra MC2700 bei COSYS

Der Zebra MC2200 und MC2700 ist bei COSYS zum Kauf erhältlich. Unsere kompetenten und freundlichen Hardware Experten werden Ihnen in einem Beratungsgespräch alle Modelle des MC2200 und des MC2700 vorstellen und gemeinsam mit Ihnen das passende Gerät finden. Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit unseren After Sales Services zur Seite wie Gerätekonfiguration und Rollout als auch die Integration der Geräte in Ihr IT System. Dank unserer Partnerschaft zu Zebra können wir Ihnen ebenfalls auch andere passende MDE Geräte anbieten, dazu zählen der Zebra TC52/57 bzw. der leistungsstärkere TC52x/57x, Zebra TC21/TC26 oder der Zebra MC3300.

Auch bietet COSYS einen Reparaturservice für defekte Handscanner, MDE Geräte und Etikettendrucker an.

Passende Software für den Zebra MC2200 / MC2700

COSYS bietet für den Zebra MC2200 / MC2700 folgende Lösungen an:

COSYS Lagerverwaltungssoftware für kleine Unternehmen

COSYS Retail Management POS Software

COSYS Hauspostverteilung Paket Inhouse

COSYS Ablieferscannung Proof of Delivery

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.