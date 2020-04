Der Pack of 7-ProfileManager? schnell und einfach einheitliche Mitarbeiterprofile anlegen, pflegen und durchsuchen

Sie haben aktuell ein Projekt zu besetzen und oder brauchen schlicht Hilfe bei einer Aufgabe und wissen nicht, welcher Mitarbeiter am Besten geeignet wäre? Zu allem Überfluss gleicht die firmeninterne Mitarbeiterdatenbank eher einem Urwald, wenn es sie denn überhaupt gibt? Kein Problem ? der ProfileManager hilft weiter. Mit dem Pack of 7-ProfileManager generieren Sie einheitliche, Ihrem Corporate Design angepasste Mitarbeiterprofile, die direkt sortiert gespeichert und nach selbst festgelegten Kriterien jederzeit von jedem Mitarbeiter durchsucht werden können.

Die Ausgangslage

Immer wieder haben die Pack of 7-Mitarbeiter von ihren Kunden gehört, wie schwierig es doch sei, bei einem Problem oder Projekt schnell den passenden Kollegen in der Mitarbeiterdatenbank zu finden. Auch der Pack of 7 selbst war dieses Problem nicht gänzlich fremd. Insbesondere im Projektgeschäft sind Mitarbeiterprofile essentiell, um Projektstellen bestmöglich zu besetzen. Oft liegen diese Profile aber nur im Word-Format vor, sind daher selten einheitlich gestaltet und vor Allem nicht übergreifend durchsuchbar. Zusätzlich erfordert diese Art der Mitarbeiterprofile einen hohen Pflegeaufwand, was oft nach sich zieht, dass diese nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Aus diesem Grund hat die Pack of 7 sich entschlossen eine Anwendung zu entwickeln, die genau diese Probleme behebt.

Die Umsetzung

Entwickelt wurde eine Anwendung, die auf neuester Technologie basiert, vollständig Cloud-kompatibel ist und sowohl in Azure als auch SharePoint on-Premise oder online integriert werden kann. Der Pack of 7-ProfileManager erlaubt es Ihnen, zentral Daten abzulegen und je nach Bedarf für alle Mitarbeiter oder nur bestimmte Mitarbeitergruppen einseh- und bearbeitbar zu machen. Profile können schnell und einfach angelegt, gepflegt und durchsucht werden. Bei der Suche kann beispielsweise nach den Skills, der Verfügbarkeit oder der Reisebereitschaft gefiltert werden ? auch das ist individuell anpassbar. Per Knopfdruck können die Profile dann in einem einheitlichen Design als Word-Dokument ausgegeben werden. Die Word-Vorlagen können dabei jederzeit geändert werden. Da die Anwendung webbasiert ist, ist sie standortunabhängig nutzbar.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.