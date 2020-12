Der PARK AND JOY Parkservice wird Teil von PARCO

Der digitale Parkservice ?Park and Joy? der Deutschen Telekom wird zum 01.12.2020 Teil der Handyparken-App ?PARCO? von SWARCO Traffic Systems GmbH und ParkHere GmbH. SWARCO u?bernimmt das Privatkundengescha?ft der Deutschen Telekom fu?r digitales Parken und fu?hrt die Apps beider Unternehmen in der PARCO-App fort. Nach dem U?bertrag an die PARCO-App steht der private Service fu?r Parkplatzsuchende der Telekom ab heute nicht mehr zur Verfu?gung.

Die Telekom und SWARCO empfehlen bisherigen Park and Joy-Nutzern, PARCO schon jetzt zu installieren, um ohne Unterbrechung auch weiterhin komfortabel und stressfrei bargeldlos parken zu ko?nnen. Durch den U?bergang ergeben sich Vorteile, da man in PARCO jeden Parkvorgang ohne zusa?tzliche Servicegebu?hr verla?ngern oder fru?her beenden kann. Die App navigiert Nutzer daneben sowohl zum Parkplatz als auch zu Fuß zum Endziel.

Nicht nur neue User profitieren, auch bestehende PARCO-Kunden ko?nnen sich freuen: Durch den Zusammenschluss werden zusa?tzliche Smartparking-Standorte in PARCO integriert, sodass die Parking-App nun in mehr als 130 Sta?dten zum digitalen Parken verwendet werden kann. In naher Zukunft werden weitere Standorte aufgeschaltet. Mit dem Kauf gehen daneben die umfassenden Parkplatzinformationen der Deutschen Telekom an SWARCO u?ber. Diese werden in PARCO implementiert, um die Anwendung weiter zu verbessern.

Uwe Pertz, Leiter des Gescha?ftsbereichs Parken & E-Mobilita?t bei SWARCO Traffic Systems GmbH freut sich u?ber das gesta?rkte Angebot in der PARCO-App und verspricht: ?Schon bald folgen weitere innovative Lo?sungen, wie zum Beispiel eine engere Verknu?pfung mit bestehenden sta?dtischen Verkehrs- und Parkleitsystemen?.

ParkHere ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Parkraum-Lösungen spezialisiert hat. Bestehend aus IoT Hard- und Software Produkten bietet ParkHere Unternehmen, Immobilien- und Parkraumbetreibern einzigartige Lösungen, für eine effiziente und nachhaltige Mobilität. Unternehmen wie Telefónica, Wacker Neuson oder Giesecke + Devrient vertrauen bereits auf die individuell konfigurierbare Komplettlösung und das Expertenwissen von ParkHere.

PARCO ist ein Kooperationsprojekt des Verkehrsmanagementanbieters SWARCO Traffic Systems GmbH und des Technologieunternehmens ParkHere GmbH. Die Entwicklung wurde im April 2018 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Städte bei der Digitalisierung ihres Parkraummanagements zu unterstützen, Verkehrsteilnehmenden die Suche nach einem passenden freien Parkplatz zu erleichtern sowie die Parkplatzreservierung und -bezahlung städteübergreifend digital – das heißt ticket- und bargeldlos – zu ermöglichen. Im Apple App- Store und Google Play-Store steht die PARCO-App kostenlos zum Download bereit und ist zunächst in Deutschland verfügbar.