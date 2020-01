Der Partner-Pay-Gap ist weiter vorherrschend – Männer bleiben die Haupt-Brotverdiener in Doppelverdienerhaushalten

Ein Team aus vier Wissenschaftlerinnen hat untersucht, wie sich

die Einkommensverteilung zwischen den Geschlechtern in Paarhaushalten von 1992

bis 2016 entwickelt und ob sich der sogenannte Partner-Pay-Gap verringert hat.

Dabei zeigt sich: Der Beitrag von Frauen zum Haushaltseinkommen bleibt weiterhin

hinter dem der Männer zurück und liegt zwischen 35 (Westdeutschland) und 45

(Ostdeutschland) Prozent. Dabei gibt es interessante Unterschiede zwischen den

verschiedenen Einkommensgruppen.

In Fragen der Geschlechtergerechtigkeit spielen das Erwerbsverhalten von Frauen

und ihre Zugangs- und Arbeitsmarktchancen eine tragende Rolle: mit Konsequenzen

für ihre finanzielle Unabhängigkeit und im Hinblick auf ihre Altersvorsorge.

Dies gilt auch für Paarhaushalte. Hier herrschte lange Zeit das Modell des

männlichen (Allein-)Ernährers vor, in dem Frauen allenfalls einen Zuverdienst

zum Haushaltseinkommen erbrachten. Dieses Modell setzt Frauen und ihre Kinder

einem Armutsrisiko im Falle einer Trennung aus, und auch unser Rentensystem

benachteiligt Hinterbliebene in Partnerschaften, wenn sie weniger eigene

Rentenanwartschaften aufbringen als die Hauptverdiener.

Martina Dieckhoff, Vanessa Gash, Antje Mertens und Laura Romeu Gordo haben mit

Daten des Sozioökonomischen Panels untersucht, wie sich die Anteile am

Haushaltseinkommen zwischen Männern und Frauen im Zeitverlauf entwickelt haben.

Es zeigt sich für den Beobachtungszeitraum sowohl in Ost- als auch in

Westdeutschland eine Zunahme an Doppelverdienerhaushalten: In Westdeutschland

ist der Anteil von 51 Prozent im Jahr 1992 bis auf rund 79 Prozent in 2016

angewachsen und liegt damit ähnlich hoch wie in Ostdeutschland. Hier gab es von

einem höheren Ausgangsniveau von 63 Prozent ausgehend im Jahr 1992 einen Zuwachs

auf 78 Prozent. In beiden Teilen ist der Anstieg von 2005 an stärker verlaufen

als in den Jahren zuvor. Dies fällt mit der Einführung der Hartz-Reformen, einer

stärkeren Deregulierung des Arbeitsmarkts und die damit verbundene Zunahme an

Teilzeitbeschäftigung sowie einer Zunahme an Möglichkeiten zur Kinderbetreuung

zusammen.

Der Verdienstunterschied in Paarhaushalten scheint demgegenüber ziemlich

veränderungsresistent: Ein Zuwachs an Einkommensgleichheit ist kaum zu

verzeichnen, obwohl die Partnerschaften in der Mehrheit homogen hinsichtlich

ihrer Bildungsabschlüsse und damit ihres Verdienstpotentials sind. In beiden

Teilen Deutschlands ist der Anteil am Haushaltseinkommen von Frauen geringer als

der von den Männern. In Westdeutschland lässt sich ein geringfügiger Anstieg bei

den Frauen um drei Prozentpunkte von rund 32 Prozent auf rund 35 Prozent

verzeichnen.

In Ostdeutschland ist der Einkommensunterschied in der Partnerschaft geringer,

der Anteil der Frauen am Haushaltseinkommen hat aber um ein Prozentpunkt

abgenommen (von 44% auf 43%). Dass der Beitrag der Frauen zum Haushaltseinkommen

in Ostdeutschland höher ist als in Westdeutschland, lässt sich vermutlich

teilweise auf die Einkommen der ostdeutschen Männer zurückführen, die

substanziell weniger verdienen als westdeutsche Männer, während die

Einkommensunterschiede zwischen Frauen in Ost- und Westdeutschland weniger

ausgeprägt sind. Ein weiterer Erklärungsfaktor für die Unterschiede zwischen

Ost- und Westdeutschland sind unterschiedliche soziale Normen insbesondere mit

Blick auf die Arbeitszeit von Müttern.

Es zeigt sich außerdem, dass die Größe des Partner-Pay-Gaps mit der

wirtschaftlichen Stellung der Haushalte variiert: in Paarhaushalten mit Männern

im unteren Drittel der Einkommensverteilung haben Frauen einen größeren Anteil

am Haushaltseinkommen als mit Partnern im obersten Drittel der

Einkommensverteilung. Und auch hier zeigen sich Ost-/ Westunterschiede. Während

in Ostdeutschland Frauen mit Partnern aus dem unteren Einkommensdrittel

Verdienstgleichheit erreichen, bleiben westdeutsche Frauen mit einem Anteil von

um die 40 Prozent am Haushaltseinkommen dahinter zurück. Ostdeutsche Frauen mit

Partnern aus dem oberen Einkommensdrittel erreichen zwischen 30 und 40 Prozent

des Haushaltseinkommens, während westdeutsche Frauen in diesem Fall mit zwischen

24 und 32 Prozent zum Haushaltseinkommen beitragen. Auch im mittleren Drittel

haben die ostdeutschen Frauen einen größeren Beitrag am Haushaltseinkommen

(Osten: zwischen 40 und 46 Prozent; Westen: zwischen 29 und 35 Prozent). Der

leichte Anstieg des Haushaltsbeitrags von Frauen in Westdeutschland zwischen

1992 und 2016 ist hauptsächlich durch Paare im mittleren und oberen

Einkommenssegment getragen. In Ostdeutschland hingegen hat sich der Anteil der

Frauen am Haushaltseinkommen im oberen Einkommenssegment um drei Prozentpunkte

sogar verringert, während die Frauen aus dem unteren und mittleren Segment einen

schwachen Zuwachs zwischen zwei und drei Prozentpunkten erreichten.

Analysen aus Modellrechnungen weisen darauf hin, dass besonderes

Teilzeitbeschäftigung der Frauen sowie das Vorhandensein von Kindern (in

Westdeutschland stärker als in Ostdeutschland), atypische und befristete

Beschäftigung des Partners Einflussfaktoren für den Haushaltsbeitrag der Frauen

sind. Und der eigene Bildungsabschluss hat einen größeren Einfluss auf den

Haushaltsbeitrag von Frauen mit Partnern aus dem unteren Einkommenssegment als

mit Partnern aus dem oberen Einkommenssegment.

Insgesamt zeigt die Studie eine persistierende ökonomische Ungleichheit in

doppelverdienenden Paarhaushalten, die robust gegen politischen und

institutionellen Wandel zu sein scheint.

Die Studie von Martina Dieckhoff (Europa-Universität Flensburg), Vanessa Gash

(City University of London), Antje Mertens (Hochschule für Wirtschaft und Recht

Berlin, HWR) und Laura Romeu Gordo (Deutsches Zentrum für Altersfragen, DZA) ist

wie folgt erschienen:

Dieckhoff, M., Gash, V., Mertens, A., & Romeu Gordo, L. (2020). Partnered

women–s contribution to household labour income: Persistent inequalities among

couples and their determinants. Social Science Research, Vol. 85

(https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.102348).

Pressekontakt:

Sylvia Nagel

Deutsches Zentrum für Altersfragen

Pressestelle

https://www.dza.de/presse.html

sylvia.nagel@dza.de

Tel.: 030 / 260 740 73

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131425/4487705

OTS: Deutsches Zentrum für Altersfragen

Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuell