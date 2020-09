Der PM451 ist nun Android Enterprise Recommended

Point Mobile war der erste in Korea ansässige Hersteller, der ein Produkt durch das von Google geführte Programm “Android Enterprise Recommended” validieren ließ. Um daran teilnehmen zu können haben seit 2018 der PM45, PM85 und PM90 die strengen Anforderungen erfolgreich bestanden. Jetzt, nach einem gründlichen Test- und Qualifikationsprozess, ist der PM451 offiziell Teil des Android Enterprise Recommended-Programms.

Aber was bedeutet das genau? Wie kann dieses Prüfsiegel für die Benutzer von Vorteil sein? Android Enterprise Recommended hilft Unternehmen bei der Auswahl des richtigen Geräts für Geschäftsanwendungen. Es legt Best Practices und gemeinsame Anforderungen fest und stellt sicher, dass nur die besten Geräte mit den besten Funktionen für Unternehmen bestehen. Dieses Testverfahren umfasst die Leistung, die einheitliche Benutzererfahrung sowie Sicherheits- und Betriebssystem-Updates. Beispielsweise muss ein robustes Gerät, das für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt ist, die Mindestanforderungen für Falltests und den IP-Schutz erfüllen. Außerdem müssen Sicherheitsupdates und Patches innerhalb von 90 Tagen für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bereitgestellt werden, und es muss ein größeres Upgrade auf eine neuere Android-Version bereitgestellt werden.

Der PM451 erfüllt nicht nur alle diese strengen Bedingungen, er übertrifft sie auch bei weitem. Mit Spezifikationen, die seiner Zeit weit voraus sind, stellt der PM451 sicher, dass alle Anwendungen reibungslos und schnell auf seinem 4,3 Zoll IPS-Panel laufen. Das Gerät ist mit Android 9 sofort einsatzbereit und entspricht der Schutzklasse IP65 mit einer Fallhöhe von 2 m gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur. Die Standardbatterie kommt mit einer Leistung von unglaublichen 5.700 mAh, aber es gibt auch eine Option für eine leichtere Batterie mit 4.000 mAh. Wir liefern den PM451 mit drei verschiedenen Tastaturoptionen (numerisch, funktionsnumerisch, alphanumerisch) und drei unterschiedlichen Scan-Engine-Optionen (1D-Scanner, 2D-Imager und eine Long-Range-Version) sowie ein optionales LTE-Modem für die nahtlose Übertragung von Daten, unabhängig davon, ob eine Wi-Fi-Abdeckung vorhanden ist oder nicht. Zum Scannen einer großen Anzahl von Barcodes kann der PM451 mit einem abnehmbaren Pistolengriff ausgestattet werden, um die Produktivität zu erhöhen.

Mit dem kostenlosen PULS-Programm verlängert sich der Lebenszyklus des PM451 noch weiter. Es bietet bis zu sieben Jahre Support für Patches und Bugfixes, auch nachdem der offizielle Support von Google eingestellt wurde.

Die Carema GmbH ist einer der führenden Experten für Lösungen im Mobile Computing und ist auf den Vertrieb von mobilen Handheld-Geräten der marktführenden Anbieter im deutschsprachigen Raum spezialisiert.

Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Carema BV. Sie bietet ihren Kunden hochleistungsfähige mobile Geräte mit umfassenden Konfigurationen sowie ergonomischem Design. Fundierte Projektkenntnisse in Transport, Logistik, Field Service, Retail und Produktion helfen bei der Unterstützung der Fachhandelspartner und Softwareanbieter.