Der Preis macht die Energiewende

Wohlstand braucht Energie, das war schon so zu Zeiten der industriellen Revolution. Kohle und Öl waren die Zaubermittel. Heute erobern Photovoltaik und Windkraftanlagen die Welt. Um diese Energie zu verteilen, effizient zu speichern und einzusetzen, braucht es geeignete Energiespeicher. Industrie und Verkehr können so auf grüne Energie zurückgreifen.

Als Speicher dienen Lithium-Ionen-Batterien, diese wiederum brauchen Batterierohstoffe wie beispielsweise Lithium. Dieses besitzt Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=2Wvb7sWBMSw&t=8s – in seinen Lithiumprojekten in der Lithium-Hochburg Argentinien. Das Pastos Grandes-Projekt von Millennial Lithium wird beste Batteriequalität liefern.

Energiewende ist ein spannendes Thema. Der Umweltschutz verlangt nach erneuerbaren Energien, die eine sichere, saubere und bezahlbare Zukunft möglich machen. Dazu gehören auch die Elektrofahrzeuge. Staatliche Anreize sind geschaffen worden, um die Elektromobilität voranzutreiben. Die Batterien sind ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung. Auch Silber und deutlich mehr Kupfer als in herkömmlichen Fahrzeugen ist in den neuen Elektrofahrzeugen verbaut.

Kupfer, das Konjunkturmetall, wird heute vor allem in der Elektronikindustrie und in der Bauindustrie verwendet. Kupfer, zudem Silber, ist in der San Martin-Mine in Peru zu finden. Diese gehört Hannan Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ – zu 100 Prozent und verfügt über hochgradige Silber- und Kupfervorkommen. Bohrergebnisse brachten bis zu 5,9 Prozent Kupfer und bis zu 22 Gramm Silber je Tonne Gestein hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/