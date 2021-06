Der revolutionäre Messestand

Revolutionär ist auch der Preis, denn die Kosten für das neue Messestandsystem beginnen schon ab netto 1.299 Euro. Und was ebenfalls sofort auffällig ist, wie schnell, einfach und ohne großartige Werkzeuge oder Holzverschnitt der neue Messestand aufgebaut werden kann.

?Wir haben ? wie hier in unserem Video-Clip ? für einen Faltboot-Hersteller probeweise einen Stand in einer alten Fabrikhalle aufgestellt?, sagt Firmen-Chef Maikel Cath vom Hersteller UrbanZoo aus Utrecht, ?es ist echt kinderleicht, bereits beim zweiten Mal dauert es auch für Ungeübte nur knapp eine halbe Stunde.?

UrbanZoo kann die Stände von neun Quadratmetern an bis eigentlich unbegrenzt groß produzieren. ?Unser Vorteil ist die modulartige Bauweise, so ist der Messestand spielend leicht zu vergrößern oder zu verkleinern?, sagt Maikel Cath. ?Auf einer BtoB- oder BtoC-Messe ist es ein großer Stand, für eine In-house-Veranstaltung oder im Entrée der eigenen Firma wird ist es dann ein kleiner Auftritt als Aufsteller oder als Display?, ergänzt Maikel Cath.

Auch perfekt als virtueller Messestand geeignet

Da die Vorlagen für die Stand-Displays einfach über Computer-Renderings funktionieren, sind die Entwicklungs- wie auch die Produktionskosten der UrbanZoo-Messestände durch die einfache Bauweise mit Stahlgestänge und Stoff-Displaybahnen sehr einfach und kostengünstig. Außerdem bietet sich durch die digitalisierten Stand-Daten auch eine weitere Nutzung: der virtuelle Messestand.

So können die Daten einfach an die Organisatoren einer Messe weitergegeben werden. Schon im Vorfeld der Veranstaltung kann sich der Besucher somit bestens auf die Messe vorbereiten und muss die entsprechenden Stände nicht aufwendig in Registern suchen. Wer den virtuellen UrbanZoo-Messestand auf sein Smartphone oder iPad lädt, hat es auch auf der Messe vor Ort einfacher. Vorteil: Die Messestände via UrbanZoo sind in den Messeplan farbig eingescannt und stechen damit aus den anderen, in grau gehaltenen Ständer hervor. Für eine virtuelle Messe sind die Vorteile sowieso evident ? hier kann der Kunde den Messestand ebenso einfach finden und über eine Verlinkung direkt bei ?Standinhaber? zugreifen.

Ein weiterer Vorteil für den Kunden: Er kann die Rendering-Scans auch auf seiner Homepage einpflegen oder an die digitalen Messe-Einladungen an seine Business-Kunden anfügen.

Die UrbanZoo-Messestände sind ein hervorragender Schritt in die Messe-Zukunft ? direkt in den Hallen oder im eigenen Unternehmen – aktuell und vor allem nach Corona-Zeiten.

Info

www.urbanzoo.nl

