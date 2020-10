Der schnellste Weg, um ein E-CAD-Projekt zu starten

E-CAD-Anwender können jetzt Artikeldaten und Symbole noch schneller importieren und mit ihren Projekten sofort durchstarten. Möglich ist dies durch den neuen ?Bulk Transfer?, bei dem zuvor erzeugte Listen aus wscaduniverse.com in einem Schritt geladen werden. Von dem enormen Zeitgewinn profitieren Elektrokonstrukteure und Gebäudeautomatisierer, die mit der WSCAD SUITE arbeiten oder Pläne aus anderen E-CAD-Systemen in die E-CAD-Lösung von WSCAD importieren möchten.

Neu in wscaduniverse.com ist die Funktion ?Artikelliste?. Mit ihr laden Anwender große Mengen an Artikeldaten mit wenigen Klicks auf einmal herunter. Stehen die benötigten Artikeldaten als Stückliste zur Verfügung, wird diese einfach mit dem Datenbestand in wscaduniverse.com abgeglichen. Die ?Treffer? werden direkt in die WSCAD SUITE importiert, beispielsweise in eine projektspezifische lokale Artikeldatenbank. ?Der Abgleich ganzer Stücklisten mit den 1,4 Millionen Daten in wscaduniverse.com ist innerhalb weniger Minuten erledigt und spart enorm viel Zeit?, sagt Thomas Schubbach, Head of Business Development bei der WSCAD GmbH.

Artikel, für die es keine Treffer gibt, werden gelb markiert angezeigt. Wer die Artikeldaten und dazugehörigen Symbole nicht selbst erstellen möchte, kann direkt aus der Anwendung heraus eine Artikelanfrage stellen. Dabei werden alle Daten automatisch übernommen. Für die Anfrage gibt es zwei Möglichkeiten: Bei der kostenlosen Artikelanfrage werden die Artikeldaten von WSCAD ohne zeitliche Angabe erstellt. Die Artikelanfrage mit Angebot hat die umgehende Erstellung zur Folge und stellt den bevorzugten Weg dar, wenn es eilt. ?Viele Unternehmen erstellen technische Daten manuell oder geben sie bei Dienstleistern in Auftrag?, sagt Thomas Schubbach. Der Grund, einen Dienstleister mit der Erstellung zu beauftragen, ist laut Schubbach nachvollziehbar: ?Ein Planer, der gelegentlich Artikeldaten und Symbole für E-CAD-Systeme anfertigt, benötigt bis zu 30 Minuten für die Erstellung, in Ausnahmefällen sogar bis zu zwei Stunden. Hier können Ressourcen und Zeit der Elektrokonstrukteure deutlich effektiver genutzt werden.?

Mit derzeit 1,4 Millionen Artikeldaten von über 340 Herstellern ist wscaduniverse.com die weltweit mächtigste E-CAD-Artikeldatenbank. Anwender finden dort Artikeldaten und Symbole in den E-CAD-Formaten WSCAD, DXF/DWG und Eplan*. Ebenfalls hinterlegt sind hochwertige 3D-Daten in gebräuchlichen CAD-Formaten, wie zum Beispiel dem STEP-Format. Mit ihnen lassen sich exakte digitale Modelle von kompletten Schaltschränken darstellen und Kollisionskontrollen auf Grundlage der tatsächlichen Bauteilabmessungen durchführen. Eplan*- Anwender, denen mangels Wartungsvertrag der Zugang zum eigenen Datenportal fehlt, können in wscaduniverse.com fündig werden. Die Nutzung von wscaduniverse.com ist kostenlos, die Einstellung der Produktdaten durch die Hersteller ebenfalls.

WSCAD gehört zur Buhl Unternehmensgruppe mit 700 Mitarbeitern und ist seit drei Jahrzehnten auf die Entwicklung von E-CAD-Lösungen spezialisiert. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne sowie Planungs- und Ingenieurbüros. Über 35.000 Anwender aus den Branchen Maschinen- und Anlagenbau sowie aus der Gebäudeautomation und Installationstechnik arbeiten mit der integrativen WSCAD SUITE. Auf einer Plattform mit zentraler Datenbank vereint sie die sechs Disziplinen Elektrotechnik, Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluidtechnik, Gebäudeautomation und Elektroinstallation. Ein Komponententausch ist sofort in den Plänen aller Disziplinen vollzogen. Mechanismen für Standardisieren, Wiederverwenden und Automatisieren verkürzen die Zeiten für Planung und Konstruktion von mehreren Wochen bis auf wenige Stunden und Minuten bei höherer Qualität der Arbeitsergebnisse. Instandhalter und Servicetechniker scannen mithilfe der WSCAD Cabinet AR App per Smartphone oder Tablet Feldgeräte und Komponenten im Schaltschrank und haben sofort Zugriff auf aktuelle elektrotechnische Pläne inklusive BMK, Artikeldaten und die Originaldatenblätter der Hersteller.

Mit über 1,4 Millionen Artikeldaten von mehr als 340 Herstellern im WSCAD-, Eplan*- und 3D-STEP-Format ist wscaduniverse.com die weltweit größte E-CAD-Datenbibliothek. Ihre Nutzung ist kostenlos, die Einstellung der Produktdaten durch die Hersteller ebenfalls. Elf nahtlos ineinandergreifende Dienstleistungen der WSCAD Global Business Services wie Engineering und Migration Checkups, Workflow und Prozesse, Consulting und Schulung oder das Digitalisieren von Papierdokumentationen und Konvertieren unterschiedlicher E-CAD-Formate runden das Angebotsspektrum ab.

