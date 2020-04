Der stationäre Einzelhandel nach Corona

Die Entscheidungen der Bundesregierung haben zur Abwendung einer größeren Corona-Krise zu einem nahezu völligen Lockdown der deutschen Wirtschaft geführt. Das betrifft auch und insbesondere den stationären Einzelhandel.

Aber es sind erste Zeichen erkennbar, dass die strengen Maßnahmen allmählich gelockert werden könnten. So ist denn absehbar, dass es recht bald auch eine Zeit nach Corona geben wird.

Aber dieser plötzliche, gnadenlose Lockdown hat den Handel verändert, nach Corona wird der Handel in vielen Aspekten anders aussehen als heute, er wird anders und differenzierter auftreten (müssen). Aber vieles wie etwa der gnadenlose Hyperwettbewerb wird bleiben!

An dieser Stelle sollen seitens der UEC | Ulrich Eggert Consult + Research, Köln, 25 Aspekte herausgestellt werden, die den Handel nach Corona prägen könnten. Weitere Details dazu gehen aus einem detaillierteren Whitepaper hervor, dass hier auf dieser Webside im Anschluss kostenlos zum Download zur Verfügung steht.

In diesem Sinne sollen folgende Aspekte hier näher angesprochen werden:

1. E-Business first

2. Datengewinnung und Personalisierung

3. Digitale Prozesse und Hintergrund Technisierung/Automatisierung

4. Aufbau einer digitalen Kommunikation zum Kunden: Marketing in das Netz

5. Social Media

6. Content

7. Marketing Automation und KI

8. Automatisierung und Technisierung auch im Shop vor Ort; Lokalisierung

9. Visualisierung und Virtuelle Produktpräsentationen

10. Self-Check Out und automatisierte Kassen

11. Multi Channel und Mobile-Commerce

12. Delivery sowie Click & Collect

13. Emotionalisierung

14. Dienstleistungsintegration bis hin zur Gastronomie

15. Nutzen statt Besitzen – Zugang zählt

16. Kostenlose Services

17. Events und Aktionen

18. Von der Nische zu Misch-Sortimenten und Diversifikation

19. Kleinere Läden: weniger physische Warenpräsentation

20. Untervermietung: Department Leasing für Marken

21. Mischkalkulation, Dynamic- und Personal-Pricing

22. Premium: Aufbau bevorzugter Kundengruppen

23. Kooperation: horizontal, vertikal und lateral; örtlich und überörtlich

24. Nachhaltigkeit

25. Kosten runter, Rücklagen- und Reservebildung

Corona hat zu einem momentanen Stillstand geführt – aber der geht (hoffentlich bald) vorüber und danach steht nicht alles wieder auf Anfang: der hybride Wettbewerb geht weiter! Detailliertere Ausführungen über 10 Seiten zu den einzelnen Punkten dieses Themas erhalten Sie in einem kostenlosen Whitepaper der UEC | Ulrich Eggert Consult + Research, Köln, auf www.ulricheggert.de/kostenlosestudien