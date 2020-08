Der Status “MyData Operator 2020” wurde an esatus SeLF verliehen

Während sich die CEOs der US-Datengiganten einer Untersuchung vor dem Senat des Landes ausgesetzt sehen, zeichnet sich eine Alternative zum Horten von Daten durch die Wenigen und Mächtigen ab. In einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten aus allen Teilen der Welt sind 16 Organisationen als die erste Welle von Preisträgern von MyData Operator 2020 herauskristallisiert. Diese zukunftsorientierten Organisationen haben sich entschieden, ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen zu bündeln, um den Weg für verantwortungsvolle Ökosysteme für personenbezogene Daten zu ebnen, die von Grund auf so konzipiert sind, dass sie die Menschen selbst befähigen.

“Wir glauben, dass offene Ökosysteme, die den Menschen eine echte Wahl zwischen guten Alternativen bieten, die neue Norm (?The New Normal?) für persönliche Daten und digitale Dienste, die darauf basieren, sind. Die gegenwärtige Situation, die vom US-Senat untersucht wird, ist sowohl aus menschlicher als auch aus Marktperspektive unhaltbar”, erklärt Teemu Ropponen, Geschäftsführer von MyData Global, der Organisation, die hinter der Auszeichnung steht.

Am 29.07.2020 wurde dem Produkt SeLF der esatus AG der Status MyData Operator 2020 verliehen. Die Auszeichnung wurde an 16 weltweit führende Organisationen aus 12 Ländern verliehen, die sich alle für einen menschenorientierten Umgang mit personenbezogenen Daten einsetzen.

Der MyData Operator 2020 Award wurde von der international anerkannten gemeinnützigen Organisation MyData Global ins Leben gerufen. Mit dem Preis werden Organisationen ausgezeichnet, die den Menschen in den Mittelpunkt der persönlichen Daten rücken, Werkzeuge zur Verfügung stellen, die ihnen bei der Verwaltung persönlicher Daten helfen und die den Menschen als Hauptbegünstigten dieser Daten sehen.

Ein MyData-Operator, wie im Whitepaper Understandig MyData Operators beschrieben, ist ein Anbieter von Infrastrukturen für die Verwaltung personenbezogener Daten und ein Schlüsselelement bei der Schaffung nachhaltiger Ökosysteme für eine faire und ethische Nutzung personenbezogener Daten. MyData-Operatoren bieten Interoperabilität auf technischer, informatorischer und Verwaltungsebene, um den dienstübergreifenden Fluss von Personendaten zu unterstützen. Sie sind Beispiele eines menschenorientierten Ansatzes für das, was die jüngste Datenstrategie der EU als “neuartige Datenmittler” bezeichnet und sie werden eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der Vision der Strategie für Datenräume spielen.

Organisationen, die sich um den Status MyData Operator 2020 beworben haben, mussten nachweisen, wie sie eine Instanz für menschenorientierte Datenkontrolle schaffen und wie Daten und Werte in ihren Ökosystemen fließen. Um für die Auszeichnung in Betracht zu kommen, mussten die Organisationen die Fähigkeit ihrer Dienstleistungen nachweisen, innerhalb des Ökosystems und untereinander zu interagieren.

Die ausgezeichneten Organisationen arbeiten mit ihren Konkurrenten in gemeinsamen Interessensgebieten zusammen, um ein erfolgreiches, interoperables Ökosystem für personenbezogene Daten zu schaffen. ?MyData Global gratuliert den Preisträgern zu ihrer Integrität, ihrem Engagement und ihrer Offenheit bei diesem beispiellosen Informationsaustausch, der weit über die Anforderungen jeglicher Vorschriften hinausgeht. Letztlich sind es Einzelpersonen, die von diesem gemeinsamen Verständnis der MyData-Operatoren profitieren werden – mit erhöhter Transparenz, besseren Auswahlmöglichkeiten und innovativeren, verantwortungsvolleren Dienstleistungen?, erklärt Joss Langford, Co-Leiter der thematischen Gruppe MyData-Operatoren und leitender Redakteur des Whitepapers Understanding MyData Operators.

Die 16 Organisationen, denen der Status MyData Operator 2020 verliehen wurde, repräsentieren mehrere Länder und Service-Typen. Einige bieten umfassende Dienstleistungen direkt für Einzelpersonen an, einige haben sehr fokussierte Angebote in nur einem Sektor, während einige Technologien und Infrastruktur für andere bereitstellen, um menschenzentrierte Dienste aufzubauen. Sie dürfen nun das Logo MyData Operator 2020 verwenden und geltend machen, dass ihnen ?der Status MyData Operator 2020 von MyData Global in Anerkennung ihres Betriebs einer menschenorientierten Infrastruktur für die Verwaltung und gemeinsame Nutzung persönlicher Daten” verliehen wurde.

Künftig werden Organisationen im September und November diesen Jahres die Möglichkeit haben, sich für den Status MyData Operator 2020 zu bewerben. Bis 2021 werden sich die Vergabekriterien weiterentwickeln, um die Anforderungen an den Aufbau von Datenflüssen zwischen Diensten zu stärken und die Transparenz auf dem Weg der Interoperabilität und der dadurch ermöglichten offenen Ökosysteme weiter zu verbessern.

Weitere Informationen

Die Organisationen, denen der Status MyData Operator 2020 verliehen wurde finden Sie hier: mydata.org/operators/

Um das Whitepaper “Understanding MyData operators” jetzt herunterzuladen und Aktualisierungen der MyData Operators Community zu verfolgen, besuchen Sie: https://mydata.org/operators/

Um MyData Global beizutreten: www.mydata.org/join/

Die esatus AG ist ein mittelständisches IT-Beratungsunternehmen, das 1999 gegründet wurde und in Langen (Hessen) seinen Hauptsitz hat. Getreu der Unternehmensmission “Enforcing Information Security” sind wir der qualifizierte, erfahrene und flexible Beratungspartner für Projekte rund um Themen der Information Security, wie Identity & Access Governance, GRC (Governance, Risk & Compliance) und IT Security. Zu unseren Kunden zählen wachstumsstarke Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen. Der Schwerpunkt unserer Beratertätigkeit liegt hierbei in Finanzdienstleistungen, Logistik und Automotive.

Unsere besondere Stärke sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter mit Erfahrung in Beratung, Projektdurchführung, Projektleitung sowie Schulungen. Als Team mit vielen unterschiedlichen Skills sind wir in der Lage, komplexe Herausforderungen flexibel und kundennah anzugehen und somit erfolgreich zu meistern. Wir setzen unsere Mitarbeiter dort ein, wo ihre individuellen Stärken liegen.