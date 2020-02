Der Versuch ist gescheitert / Kommentar von Gilbert Schomaker zum Berlkönig

Wer abends in Kreuz-Kölln unterwegs ist, kennt sie: die schwarzen

Großraumwagen, beklebt mit dem Schriftzug Berlkönig, aus dem häufig junge

Menschen aussteigen. Das Angebot der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in

Zusammenarbeit mit einem privaten Unternehmen ist in den Partygegenden von

Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln sehr beliebt. Ist das Großraummobil doch

deutlich billiger als ein reguläres Taxi und bequem per App bestellbar. Aber bei

aller Beliebtheit: Es ist Zeit, sich beim Berlkönig ehrlich zu machen.

Eigentlich sollte der Berlkönig eine zusätzliche Mobilitätsmöglichkeit sein, um

auf den privaten Pkw zu verzichten. Aber durch sein eingeschränktes Gebiet in

der Innenstadt, wo es in vielen Fällen gute Anbindungen durch S- und U-Bahnen

sowie Busse schon gibt, ist er im Wesentlichen ein billigeres Taxi. Der

Klimaschutzeffekt ist eher gering. Der Verzerrungseffekt im Wettbewerb zu den

Taxifahrern ist aber enorm.

Viel besser wäre es, den Berlkönig in den Außenbereichen der Großstadt Berlin

einzusetzen. Dort, wo viele Menschen auf ein Auto angewiesen sind, weil das

Busangebot der BVG nicht ausreicht. Das fordern auch Verkehrspolitiker der

rot-rot-grünen Koalition schon seit Längerem.

Doch den Berlkönig in den Außenbezirken einzusetzen, wo es weniger und längere

Fahrten gibt, kostet Geld. Nach Schätzungen der BVG sind das mehr als 40

Millionen Euro pro Jahr. Nun muss sich die Koalition entscheiden: Soll die BVG

ein Sammeltaxi-Angebot für die Menschen in Kladow, Falkenberg und Schmöckwitz

machen, damit diese Berliner eben auch eine echte Alternative zum Auto haben?

Oder soll das landeseigene Unternehmen sein Busangebot verbessern? Auch das wird

Geld kosten. Was Berlin nicht braucht, ist ein Berlkönig für die Innenstadt.

