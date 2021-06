Der wahre Wert des Goldes

Bis zum Jahresende rechnen die Experten der Commerzbank mit einem Goldpreis von 2.000 US-Dollar je Feinunze. Goldinvestoren dürften sich freuen. In der Pandemie als auch in der jetzigen Phase der allmählichen Normalisierung hat sich Gold als eines der stabilsten Vermögenswerte bewährt. Dies dürfte zu zusätzlichem Vertrauen in das Edelmetall als Diversifizierer für das Depot sorgen. Aus charttechnischer Sicht hat Gold vor kurzem einen wichtigen technischen Ausbruch geschafft und scheint bereit Allzeithochs zu testen.

Auch war im vergangenen Jahr die Volatilität vieler Vermögenswerte höher als beim Gold. Am Anfang der Pandemie wurden die Liquiditätsqualitäten des Edelmetalls geschätzt, dann hat sich der Preis sehr schnell erholt. Die Volatilität ist wichtig, da sie die Wahrnehmung der Anleger beeinflusst und damit auch die Risiken im Portfolio. Ein Vermögenswert, der – so wie das Gold – mit verständlichem historischem Verhalten über verschiedene Marktbedingungen hinweg seine Schutzwirkung beweist, dürfte zusehends als Liebling der Anleger gehandelt werden. Auch wenn es mal zu einer Konsolidierung kommt und Gold überkauft scheint, auf längere Sicht, so sieht es das World Gold Council, erscheint die jüngste Goldrallye doch langfristig überzeugend.

Der Goldpreis macht im Juni da weiter, wo er im Mai aufgehört hat, ein weiterer Preisanstieg wird erwartet und ein Investment in die Werte der Goldgesellschaften ist eine gute Möglichkeit dabei zu sein. Hier kämen Kore Mining oder Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=g8bUKNbLtY4 – in Betracht. Kore Mining- https://www.youtube.com/watch?v=SCqXqX-wJ0o&t=858s -, unterstützt vom strategischen Investor Eric Sprott, verfügt in Kalifornien über die Projekte Lang und Imperial. Sie sollen bis zu 350.000 Unzen Gold jährlich produzieren können. Caledonia Mining produziert seit Jahren erfolgreich in der Blanket-Mine in Simbabwe. Ab 2022 sollen 80.000 Unzen Gold pro Jahr aus dem Boden geholt werden.

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.