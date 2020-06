Der Weg zum Bestseller

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, das eigene Werk in den Regalen seiner Lieblingsbuchhandlung zu sehen? Doch damit ein Buch auch ein Verkaufs-Erfolg wird, gibt es einiges zu beachten. Von der Absenderkompetenz bis zur Zielgruppe, vom Kapitelaufbau bis zum Sprachduktus gibt Ihnen der mehrfache Bestseller-Autor Bernhard Moestl in diesem Seminar anhand vieler praktischer Beispiele jene Techniken an die Hand, die auch Ihr Werk zum Verkaufsschlager machen.

Worum geht es?

In Brainstormings, Vorträgen, Diskussionen und vielen Übungen zur praktischen Umsetzung der Inhalte beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den folgenden Themen:

Thema und Zielgruppe finden

Autorenkompentenz

Der Fahrplan zum eigenen Buch

Bücher konzipieren und schreiben

Was bringt mir dieses Seminar?

? Sie kennen die Techniken der Profi-Autoren

? Sie lernen, wie ein Buch Erfolg haben kann

? Sie verstehen, wie Verleger und Lektoren denken

? Sie wissen, was ein Verlag von Ihnen erwartet und was Sie erwarten können

? Sie erhalten eine Einschätzung über die Chancen Ihres geplanten Buchprojektes

? Sie bekommen konkrete Anregungen zur Verbesserung durch einen professionellen Buchhändler

Seminardetails:

1. Teil: Donnerstag, 25.06.2020, 18.30-21.30 Uhr

2. Teil: Samstag, 27.06.2020, 09.00-12.00 Uhr

Max 10 Teilnehmer!!!

EUR 290,- inkl. USt.

Mehr erfahren und anmelden: https://www.moestl.com/de/termine/der-weg-zum-bestseller-online/